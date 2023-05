VIDEO: Škaredo sekol Draisaitla, suspendovali ho na jeden zápas

Draisaitl chcel zakončiť do prázdnej bránky z pravého krídla, keď ho obojručne sekol po rukách kanadský obranca. Do šarvátky sa s Pietrangelom následne dostal aj kapitán “olejárov” Connor McDavid, ktorý si chránil svojho spoluhráča.

Najproduktívnejší hráč play off Draisaitl vyviazol z incidentu našťastie bez zranenia. “Bol to naozaj veľmi nebezpečný zákrok. Po takej sekere to mohlo skončiť vážnym zranením,” povedal podľa nhl.com po zápase Draisaitl.

McDavid mu sekundoval a volal po treste pre Pietrangela. “Bol to úmysel súpera zraniť. Zápas bol rozhodnutý, bolo to úplne zbytočné a do hokeja to nepatrí,” hneval sa McDavid.

Pietrangelo dostal v stretnutí za svoj zákrok trest na 5 minút plus do konca zápasu. V deviatich dueloch nazbieral deväť asistencií a s priemerom 24:37 času na ľade je najvyťaženejší obranca “zlatých rytierov.”

S absenciou dôležitého obrancu sa musí v piatom zápase vyrovnať aj Edmonton. Trest na jeden zápas dostal za vyprovokovanie bitky Darnell Nurse.