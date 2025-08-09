Tkachuk sa zatiaľ nerozhodol, či podstúpi operáciu. Dúfa, že mu pomôže konzervatívna liečba

FORT LAUDERDALE. Americký hokejista Matthew Tkachuk uviedol, že sa ešte nerozhodol, či podstúpi operáciu pred začiatkom novej sezóny zámorskej NHL.
Dvadsaťsedemročný útočník Floridy Panthers dúfa, že mu pomôže konzervatívna liečba.
Tkachuk sa zranil počas podujatia 4 Nations Face-Off. Operácia pruhu a natrhnutého priťahovača svalu by ho vyradila na niekoľko mesiacov.
„Ak sa rozhodnem pre operáciu, určite budem absentovať prvé dva alebo možno tri mesiace,“ povedal Tkachuk v športovej televízii ESPN a dodal: „V tejto chvíli je to ešte nerozhodnuté.“
Florida svoj druhý Stanleyho pohár za sebou. Americký útočník vynechal záverečných 25 stretnutí základnej časti NHL, do hry sa však vrátil v play off.
Vo vyraďovačke odohral 23 zápasov, v ktorých nazbieral 23 bodov (8+15). Informovala agentúra AP.