Zatĺkanie škandálu ho dobehlo. Quenneville skončil ako tréner Floridy

"Chcem sa zamyslieť nad tým, ako sa to všetko stalo a nájsť si čas na to, aby som sa naučil, ako zabezpečiť, aby bol hokejový priestor bezpečný pre všetkých," dodal.

"To, čo sa udialo, je znepokojujúce a neospravedlniteľné. Je to v priamom protiklade k hodnotám všetkých, čo reprezentujú organizáciu Florida Panthers. Nikto by nikdy nemal znášať to, čo Kyle Beach zažil počas pôsobenia v Chicagu a aj dlho potom. Chválime jeho statočnosť a odvahu nenechať to tak," zverejnil v oficiálnom stanovisku podľa DPA generálny riaditeľ Floridy Matt Caldwell.

O prácu môže prísť aj Cheveldayoff

Bettman sa plánuje stretnúť aj s Cheveldayoffom. Ten aktuálne pôsobí ako generálny manažér Winnipegu Jets. Ak sú informácie zo spisu pravdivé, mohol by mať na situácii veľmi podobný podiel ako ostatní členovia vtedajšieho vedenia.

Jets by potom mohli byť prinútení urobiť razantný krok a rozviazať s ním zmluvu.

Tréner Aldrich skončil v Chicagu 14. júna 2010 bez ďalšieho vyšetrovania záležitosti.

O tri roky neskôr sa priznal v inom prípade sexuálneho obťažovania stredoškolského hokejistu, ktorý neskôr taktiež zažaloval Chicago za to, že nekonalo voči svojmu niekdajšiemu trénerovi. Aldrich si za tento prípad odsedel deväť mesiacov.