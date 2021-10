Vyšiel z anonymity. Hráč Chicaga, ktorého sexuálne obťažovali, hrával na Slovensku

V stredu v noci však prehovoril, čo zažíval v klube v roku 2010 ako dvadsaťročný talentovaný hráč, ktorý sa chcel prebojovať do prvého tímu Chicaga.

CHICAGO. Kanadský hokejista Kyle Beach vyšiel z anonymity a v dlhom rozhovore pre TSN prezradil, že práve on je hráč, ktorý údajne bol pred jedenástimi rokmi obeťou sexuálneho obťažovania v tíme zámorskej NHL Chicago Blackhawks.

Po tom, ako Beach prehovoril, sa Stan Bowman vzdal funkcií generálneho manažéra a prezidenta Blackhawks a skončil aj ako GM reprezentácie USA. V tíme skončil aj MacIsaac.

Quenneville je momentálne tréner Floridy a vo štvrtok ho čaká stretnutie s komisárom NHL Garym Bettmanom, kde bude vysvetľovať udalosti okolo údajného sexuálneho obťažovania Beacha. Rovnaké absolvuje aj Cheveldayoff, ktorý pracuje ako generálny manažér Winnipegu.

Beach: Vedeli o tom špičky a nič sa nestalo

"Aby som bol úprimný, väčšinou som sa bál," povedal Beach o stretnutí s Aldrichom. "Ohrozilo to moju kariéru a cítil som sa sám a v temnote. Ako dvadsaťročný som nevedel, čo mám robiť. Nikdy mi ani vo sne nenapadlo, že by ma do takej situácie dostal niekto, kto mi mal pomáhať a mal zo mňa spraviť lepšieho hokejistu, človeka a pomôcť mi budovať moju kariéru."