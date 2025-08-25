Český útočník zostane v Ottawe, podpísal nový kontrakt. Senators zároveň získali obrancu

OTTAWA. Český hokejista Jan Jeník bude pokračovať vo svojej kariére v organizácii Ottawy Senators. Klub zámorskej NHL podpísal s 24-ročným útočníkom novú ročnú zmluvu.
Senators zároveň získali 26-ročného kanadského obrancu Camerona Crottyho, s ktorým sa dohodli na dvojročnom dvojcestnom kontrakte.
Jeník má za sebou prvý ročník v organizácii Ottawy od svojho presunu z Arizony Coyotes (v súčasnosti Utah Mammoth).
Do hlavného tímu sa však pozrel iba nakrátko, v NHL odohral dva duely bez bodového zápisu. Väčšinu sezóny strávil vo farmárskej AHL, kde odohral za Belleville Senators v základnej časti 52 stretnutí s bilanciou 12 gólov a 17 asistencií.
Jeník sa nedokázal výraznejšie presadiť v profilige ani počas svojho pôsobenia v Arizone a za štyri sezóny nastúpil iba na 22 zápasov.
Crotty sa rovnako zatiaľ nedokázal etablovať v najprestížnejšej lige sveta. Takisto pôsobil v Arizone, ktorá ho draftovala rovnako ako Jeníka.
Uplynulý ročník strávil v organizácii Minnesoty Wild a za hlavný tím odohral iba jediný duel. Zvyšok ročníka strávil na farme v Iowe, ktorú viedol s kapitánskym „céčkom“.