Česká enkláva sa znovu rozrastie. Do Bostonu sa vracia mladý krídelník

NEW YORK. Zámorské hokejové kluby NHL Edmonton Oilers a New York Rangers získali pred uzávierkou prestupov posily do obrany.

K “olejárom” mieri Jake Walman a “jazdci” angažovali Carsona Soucyho. Ďalšiu výmenu spravil Boston Bruins, ktorý poslal Justina Brazeaua do Minnesoty za Marata Chusnutdinova a Jakuba Lauka.

Dvadsaťdeväťročného Walmana získali Edmonton výmenou zo San Jose Sharks za podmienený výber v prvom kole draftu 2026 a nádejného útočníka Carla Berglunda. Walman v tejto sezóne nazbieral 32 bodov (6+26) v 50 zápasoch, čo je jeho kariérne maximum.