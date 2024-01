Prekonal Jágra, dobieha Šťastného. Česko má v NHL nového rekordéra

Pastrňák, pre ktorého to bol prvý hetrik v sezóne, sa nedávno posunul na štvrté miesto v poradí českých strelcov v NHL. Po hetriku do bránky Colorada má na konte už 330 gólov a s priemerom 0,51 gólu na zápas je lepší než všetci traja krajania, ktorí strelili v NHL viac gólov.

Kučerov je zároveň so 75 bodmi (28+47) priebežný líder kanadského bodovania súťaže.

Kučerov dosiahol na tento míľnik ako tretí najrýchlejší spomedzi aktívnych hráčov. Dosiahol ho vo svojom 688. zápase a menej stretnutí na to potrebovali iba Connor McDavid (527) a Sidney Crosby (554).

Obranca Cale Makar bol blízko k prekonaniu míľniku legendárneho Bobbyho Orra, no ten napokon tesne odolal.

Makar mal v zápase proti Bostonu (2:5) jednu asistenciu a po 279 zápasoch v základnej časti má na konte 299 bodov.

Ak by pridal ešte jeden kanadský bod, stal by sa najrýchlejším obrancom, ktorý nazbieral 300 bodov. Orr na to potreboval práve 279 stretnutí.