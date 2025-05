Veľká zmena v Los Angeles. Klubová legenda končí vo funkcii manažéra po 8 rokoch

„V mene celej organizácie by som sa chcel poďakovať Robovi za jeho oddanosť LA Kings a vášeň, ktorú priniesol do svojej úlohy,“ uviedol vo vyhlásení prezident klubu Luc Robitaille.

Blake nastúpil do vedenia Kings v roku 2013 ako asistent generálneho manažéra a o štyri roky neskôr nahradil Deana Lombardiho na tejto pozícii.

Vedenie klubu NHL o tom informovalo v pondelok, štyri dni po tom, čo tím štvrtú sezónu za sebou prehral v prvom kole play off Stanleyho pohára s Edmontonom. Jeho nástupca zatiaľ nie je známy.

Kings sa v piatich z ôsmich sezón dostali do play off, no nevyhrali ani jednu sériu. Štyrikrát vypadli s Oilers a raz s Vegasom Golden Knights.

Bývalý kanadský bek odohral 14 z 20 sezón v NHL za Kings, ktorí si ho vybrali v štvrtom kole (č. 70) draftu NHL v roku 1988.

So 161 gólmi je najlepší strelcom medzi obrancami v klube a je druhý v počte asistencií (333), bodov (494) a odohraných zápasov (805). Informovala o tom agentúra AP.