Ružička chce jednocestnú, klub dvojcestnú zmluvu. Tvrdí to zámorský novinár

"Ružička takmer určite verí, že by mal hrať v NHL. Bol by hlúpy, keby si to nemyslel, keďže väčšiu časť minulej sezóny strávil práve tam a mal pozitívny vplyv na hru mužstva. V tom prípade určite verí, že si zaslúži jednocestný kontrakt a plat ako v NHL," myslí si Keshavjee o hráčovi, ktorého Flames draftovali v roku 2017 zo 109. miesta. Okrem samotnej zmluvy môže byť podľa experta problém v tom, že pre Ružičku nie je v zostave Calgary Flames miesto. Klub tiež nemusí byť presvedčený o jeho potenciáli, keďže v NHL odohral zatiaľ iba 31 duelov a nechce riskovať, že sa mu investícia nevyplatí.

Môže požiadať o výmenu, ale Flames zrejme budú trvať na svojom, až kým nepodpíše zmluvu. Inak by premárnil celý ročník. Nie je to pre neho ideálne. Jeho cieľom je jednocestná zmluva, ale klub sa tomu chce vyhnúť. Flames sú vo výhode, a tak Ružička zrejme neochotne podpíše ďalší dvojcestný kontrakt," dodal expert. Sám hráč však očakáva, že sa s klubom v dohľadnej dobe dohodne. Sám podotkol, že je vedenie klubu vo výhode a nemôže si príliš vyberať.

"Som RFA (obmedzený voľný hráč, pozn. red.), takže do toho nemám veľmi čo povedať. Rokovali sme o zmluve až doteraz a na ďalší týždeň by sa to malo rozlúsknuť a mal by som podpisovať.

Bohužiaľ, ešte neviem, čo to bude. Bude to zaujímavé. Ako som ale povedal, je to ťažká situácia a tréner si presadzuje starších hráčov," priznal minulý týždeň otvorene v podcaste Boris a Brambor.

Jeho slovenský spoluhráč z AHL Martin Pospíšil podpísal s Flames už druhého augusta. Aj on potom pre Sportnet priznal, že mal len dva varianty, medzi ktorými si mohol vybrať. Ak sa chcel udržať v zámorí, musel prijať, čo mu ponúkli.