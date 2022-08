Stojí to za to? pýtal sa po treťom otrase mozgu. Pospíšilovi sľúbili debut v NHL

V rozsiahlom rozhovore pre Sportnet hovorí o novej zmluve, rokovaniach, zraneniach i vtipných príhodách z minulej sezóny. Prezradil, po koľkých rokoch má plnohodnotnú letnú prípravu, i to, ako reaguje na odchody Tkachuka a Gaudreaua z Calgary a aký má vzťah k reprezentácii, v ktorej drese nehral od kauzy na MS do 20 rokov.

Bolo to celkom rýchle. Nemal som veľmi na výber. Pokiaľ som chcel zostať v Amerike, tak som to musel zobrať. Po konci sezóny som na seba počúval veľmi dobré ohlasy, generálny manažér Brad Treliving o mne rozprával v pozitívnom duchu.

Určite áno, ale ak dostanem šancu, tak verím, že na to mám a využijem ju. Dva roky by boli v istom ohľade lepšie, no ak využijem príležitosť, tak sa mi už o rok otvoria nové možnosti.

Hovorili ste s manažmentom aj o vyhliadkach do budúcna?

Na konci sezóny, keď sme sa rozprávali s manažérom, mi potvrdil, že by som mal debutovať v NHL. Či už sa tam udržím na päť alebo na sedemdesiat zápasov, to bude záležať na mne. Nič síce nie je stopercentné, ale jeho slová ma potešili.

Čo ak príde situácia, že manažment nesplní svoje prísľuby? Predsa len, zdá sa, že v Calgary sa najmä pri trénerovi Sutterovi do zostavy dostáva ťažšie.

Aj keby sa to nepodarilo, veľa sa toho na mojom prístupe nezmení. Budem sa snažiť mať čo najlepšiu sezónu v AHL. Koniec budúcej sezóny zatiaľ neriešim. Stále mám iba 22 rokov, bola by škoda to zabaliť a odísť do Európy.

Minulú sezónu vám opäť poznačili zranenia, s ktorými sa trápite už niekoľko rokov. Môžete prezradiť, čím všetkým ste si za posledné roky prešli?