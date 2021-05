Studenič bodoval v zápase proti Halákovi, ten v emóciách rozmlátil hokejku

NEW YORK. Slovenský hokejista Marián Studenič zažil vydarený návrat do zostavy New Jersey. Dvadsaťdvaročný krídelník sa podieľal asistenciou na výhre svojho tímu 4:3 po predĺžení v nočnom súboji NHL proti Bostonu, za ktorý chytal jeho krajan Jaroslav Halák.

V siedmom vystúpení v profilige to bol pre Studeniča, ktorého pred súbojom s Bruins povolali z farmy v AHL, druhý kanadský bod. Na konte už má presný zásah do siete New Yorku Rangers spred dvoch týždňov.

O triumfe domácich rozhodol český útočník Pavel Zacha, pričom to bol pre neho deviaty víťazný gól v NHL. Skóroval počas signalizovaného trestu pre hostí.