Ancelotti dáva Neymarovi šancu na MS. Má dva mesiace, aby ho výkonmi presvedčil

Tréner brazílskej reprezentácie Carlo Ancelotti v rozhovore pre denník L 'Équipe zopakoval, že útočník Neymar má šancu byť v nominácii na majstrovstvá sveta.
Najdrahší futbalista histórie za národný tím naposledy nastúpil v roku 2023.
"Je to skvelý hráč a je normálne, keď si ľudia myslia, že by nám na šampionáte mohol pomôcť," uviedol Ancelotti.
"Vrátil sa po zranení kolena a dáva góly, ale musí ešte zapracovať na fyzike. Má dva mesiace na to, aby ukázal, že má na to, aby na majstrovstvá hral,"dodal.
Štyridsaťtriročný Neymar je so 79 gólmi najlepším strelcom reprezentácie, ale za Brazíliu nenastúpil od vážneho zranenia kolena v októbri 2023. Vlani sa bývalý hráč Barcelony a Paríž St. Germain vrátil do Santosu.
Brazília do majstrovstiev sveta, kde sa po 20 rokoch predstaví aj český výber, vstúpi 13. júna zápasom proti Maroku v New Jersey. V základnej skupine sa potom päťnásobní šampióni stretnú s Haiti a Škótskom.