Na kapitána Nemecka ukazovali prstom. Je čierny, má špinu na tele, kričali

BRATISLAVA. Z úst mu vychádzajú mimoriadne vyhlásenia. Ako napríklad pred veľkým finále: „Zajtra ho vyhrám."
Turecký kouč Ergin Ataman je známy pre svoje sebavedomé vyjadrenia, ktoré sa často stávajú hitom medzi basketbalovou komunitou na starom kontinente.
„Za posledných desať rokov som najlepší tréner v Európe,“ uviedol Ataman pred finálovou konfrontáciou s Nemeckom na ME v basketbale 2025.
Jeho slová majú potvrdzovať tri víťazstvá v EuroLige s Anadolu Efes a Panathinaikos Atény, zatiaľ čo možný triumf nad Nemcami by pre neho znamenal prvý veľký titul na medzinárodnej scéne.
Strata kontroly v závere
„Nevyhrávame slovami, ale činmi," vyhlásil po veľkolepom finále jeden z nemeckých lídrov na palubovke Franz Wagner. Jeho tím práve zdolal Turecko výsledkom 88:83 a bol korunovaný za majstra Európy.
„Trochu ma prekvapilo, ako (Ataman) rozprával, ale asi to tak často robí," poznamenal s úsmevom na tvári a zlatou medailou na krku.
Bola to dráma až do konca. Stretli sa jediné dva nezdolané tímy na šampionáte. Turecko viedlo po väčšinu zápasu, no okrem prvej štvrtiny si nedokázalo vytvoriť komfortnejší náskok.
„Do finále sme boli neporazení, viedli sme 38 minút a potom sme si prehrali zápas stratou kontroly v posledných dvoch minútach," priznal turecký reprezentant Cedi Osman.
Zlatá éra nemeckého basketbalu
„Myslím si, že mali skvelý tím a odohrali skvelý zápas. Zaslúžia si rešpekt," odkázal súperovi Franz Wagner, ktorý si z finálového duelu odniesol 18 bodov a 8 doskokov.
„Všetci si mysleli, že vyhrá Srbsko. Turecko dohralo pekelný turnaj, no myslím si, že my sme tí, ktorí majú za posledné štyri roky pekelnú sériu," zakončil Wagner.
Na poslednom európskom šampionáte v lete 2022 získali Nemci bronz, zatiaľ čo sa pred dvoma rokmi stali majstrami sveta.
S týmto triumfom nastala nová zlatá éra nemeckého basketbalu!
Ukazovali na neho prstom
Jej tvárou však nie je Dirk Nowitzki, stále bezpochyby najlepší nemecký basketbalista histórie, ale Dennis Schröder, rozohrávač tmavej pleti, ktorý prežil náročné detstvo.
„Mal som priateľa bielej pleti Fabiana, boli sme si veľmi blízki. Chodili sme spolu do školy 18 rokov. Ale iní ľudia na mňa ukazovali: “Pozri sa na neho. Je čierny. Po celom tele má špinu." A podobné veci,” zaspomínal si Schröder v minulosti v rozhovore pre Bleacher Report.
Ako dieťa mal však jeden veľký problém, a tým bola jeho namyslenosť a arogancia.
Neocenili to najmä jeho tréneri. Na svoj prvý tréning prišiel v džínsoch, vetrovke a obyčajných teniskách.
Zaznamenal rekord vo finále
Už v štrnástich rokoch ale patril vo svojej vekovej kategórii medzi najlepších hráčov v krajine. Dokonca ho pozvali na reprezentačný kemp. Tréner reprezentácie ho však nemal príliš v láske. Bolo to spôsobené aj Schröderovým prístupom a správaním.
Dnes je z neho líder nemeckého národného tímu, pričom finále s Tureckom zakončil so 16 bodmi a 12 asistenciami, vďaka čomu sa stal hráčom s historicky najväčším počtom asistencií vo finálovom dueli EuroBasketu.
„Kapitán tímu Dennis Schröder exceloval v rozhodujúcej chvíli a nemeckí basketbalisti získavajú zlato na majstrovstvách Európy," napísal Süddeutsche Zeitung o Schröderovej kľúčovej strele za dva body v závere stretnutia.