Dokázal to, čo Nowitzki nie. Z lajdáka sa stal majster sveta, splnil sľub nebohému otcovi

Podarilo sa mu to, čo legendárnemu Dirkovi Nowitzkému nie. Získal zlato s Nemeckom na prestížnom medzinárodnom turnaji.

PASAY, BRATISLAVA. Na majstrovstvách sveta v basketbale sa postaral o to, aby Nemci nielen obstáli, ale aj triumfovali v silnej konkurencii.

„Som tu už desať rokov. Minulý rok sme získali bronz. Tento rok je to zlatá medaila. O svojom mene už nechcem nič počuť,“ odpovedal po triumfe neprajníkom. Tých mal veľa, a to už od útleho veku. Dôvodov bolo niekoľko, napríklad jeho pôvod či správanie.

Rasisticky ho urážali

Jeho otec, Axel Schröder, bol na dovolenke v Gambii, kde spoznal svoju budúcu manželku Fatou Njie. Už v tom čase mala dve deti. Axel ich prehovoril, aby zostali žiť s ním v Brauschweigu. Stalo sa a onedlho sa im narodil syn Dennis.

Matka deti už vtedy varovala, že to so svojím pôvodom nebudú mať jednoduché. Dennis vyrastal ako moslim, bol jedným z dvoch detí tmavej pleti v celej škole. V rozhovore pre Bleacher Report si zaspomínal, aké to bolo.

„Mal som priateľa bielej pleti Fabiana, boli sme si veľmi blízki. Stále sa rozprávame. Chodili sme spolu do školy 18 rokov. Ale iní ľudia na mňa ukazovali: “Pozri sa na neho. Je čierny. Po celom tele má špinu." A podobné veci,” spomína.