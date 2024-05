Hokejisti Lotyšska tvrdo narazili, Nemecko im uštedrilo zahanbujúci debakel

Dominik Kahun, útočník Nemecka, strelec prvého gólu:" Zo začiatku bolo cítiť, že my sme mali viac energie, keďže oni hrali včera. Hrali sme dobrý hokej a postupne nám to začalo padať. Po stretnutí so Švédskom to bolo pre nás ťažké, mali sme však veľa mítingov a dnes sme dokázali Lotyšov prevýšiť."

Rodrigo Abols, útočník Lotyšska: "Od začiatku to bol katastrofálny výkon z našej strany. Veľmi často sme prepadávali a nepomáhali sme brankárom. Teraz sa ukázalo, kto v skupine hrá dobre. Je len na nás, aby sme predviedli v ďalších dueloch, či patríme k lepším tímom na turnaji."

Kaspars Daugavinš: "Dostali sme rýchle góly a trochu sme sa rozpadli. Nemci tam lietali, mali predtým deň voľna, my sme o deň skôr hrali a bolo to cítiť. Neboli sme pripravení, nevedeli sme reagovať na ich akcie. Doslova sa s nami pohrali. Mali sme ukázať viac charakteru."