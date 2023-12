Nemecko bude na MS U20 oslabené. Ich obrancu knokautovali brutálnym faulom

Kvalitou je ich tím o čosi lepší ako minulý rok, keď po neúčasti talentov ako Stützle, Peterka, Reichel či Seider boli vcelku biedni. Postup do štvrťfinále si vybojovali v zápase proti Rakúsku, v ktorom vyhrali 4:2. Tentoraz zvedú takýto súboj s Lotyšskom, ktoré je kvalitatívne ťažším súperom.

Tento rok bude maximálnym očakávaním fanúšikov iba výhra v skupine proti Lotyšom a postup do štvrťfinále. Víťazstvo nad Kanadou, Fínskom či domácim Švédskom by bolo senzáciou.

GÖTEBORG. Čo čakať od tohtoročného výberu Nemcov na MS v hokeji do 20 rokov? To je popravde veľmi ťažké upresniť.

Trénera Tobiasa Abstreitera čaká už piaty šampionát do 20 rokov, vďaka čomu bude jeden z najskúsenejších na turnaji.

Hokejový skaut a spolupracovník Sportnetu Samuel Tirpák ponúkne pred MS do 20 rokov analýzu, rozbor, predpovede i vlastné pohľady na každú reprezentáciu, ktorá hrá na turnaji.

Nemci sa môžu rozhodnúť inak, ale môj predpoklad je, že do zápasov pôjdu na dnešnú dobu trochu neštandardne so štyrmi útokmi a štyrmi obrannými pármi, teda nie vo formáte 13 plus 7, vďaka čomu budú výnimkou.