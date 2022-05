Butlerových 35 bodov nestačilo. Boston postúpil do finále NBA

NBA - finále Východnej konferencie - 7. zápas

NEW YORK. Basketbalisti Bostonu Celtics postúpili do finále play off NBA. V rozhodujúcom siedmom zápase finále Východnej konferencie triumfovali na palubovke Miami Heat 100:96.

Nastúpia proti víťazovi Západnej konferencie Golden State Warriors, séria odštartuje v San Franciscu (v piatok o 3.00 SELČ).