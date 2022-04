Minnesota a Brooklyn postúpili do play off, Clippers musia ešte bojovať

NEW YORK. Basketbalisti Brooklynu a Minnesoty postúpili do play off zámorskej NBA. V prvých zápasoch ligového turnaja Nets zvíťazili nad Clevelandom Cavaliers 115:108 a v nadstavbe sa stretnú s Bostonom. Timberwolves zdolali Clippers 109:104 a v 1. kole play off nastúpia proti Memphisu. Cleveland a Clippers ešte budú mať jednu šancu, Cavalier zabojujú o miesto v play off proti víťazovi duelu Atlanta - Charlotte, resp. Clippers proti úspešnejšiemu z dvojice New Orleans - San Antonio.

Brooklyn potiahol 34 bodmi a 12 asistenciami hviezdny Kyrie Irving, ktorý pre vakcinačný status nemohol hrať v priebehu sezóny domáce zápasy.

To sa ale už zmenilo a tak mohla opora tímu spoluhráčov priviesť z predkola do play off. Proti svojmu bývalému klubu bol kľúčovou postavou a v spolupráci s Kevinom Durantom (25 bodov) vypracovali pre Nets v dueli až 22-bodový náskok. "Oceňujem, že hráči bojovali a nevzdali sa, ale keď takémuto súperovi dovolíte mať náskok 22 bodov, potom je už takmer nemožné stratu dohnať," vyjadril sa pre AP tréner Cavs J.B. Bickerstaff.

"My sme duel zvládli a už sa tešíme na naozaj senzačný basketbal s Bostonom," povedal Irving. Clippers ešte vo štvrtej štvrtine na palubovke Timberwolves viedli o 10 bodov, ale záver patril domácim. Dominoval v ňom najmä Anthony Edwards, ktorý dal v zápase 30 bodov. Dobre mu s 29 bodmi sekundoval spoluhráč D'Angelo Russell. Dosiahli sme to, čo sme chceli. Do skladačky nám zapadli všetky potrebné diely," uviedol Russell. Minnesota sa do play off dostala len druhýkrát za uplynulých 17 rokov.