Slzy šťastia aj smútku, triumfy i kolapsy. Toto sú top príbehy olympiády

BRATISLAVA, PEKING. Veľké triumfy, dopingový škandál, kuriózne momenty. Olympiáda v Pekingu priniesla mnoho pamätných chvíľ. Toto je výber najzaujímavejších príbehov zimných olympijských hier v Pekingu. Zlaté dievča z Liptova Celá krajina od nej čakala zlato. Ona sama mala len tie najvyššie ambície. Petra Vlhová na svojej tretej olympiáde získala vytúženú zlatú medailu. Po úvodnom obrovskom slalome bolo jasné, že pekinský agresívny umelý sneh jej nesedí. Skvelá slovenská lyžiarka v ňom obsadila 14. miesto.

V slalome ako už istá víťazka malého kryštálového glóbusu bola hlavnou favoritkou. Po prvom kole však bola iba ôsma s odstupom 72 stotín sekúnd na líderku Lenu Dürrovú z Nemecka.

Potom sa však ukázala Vlhovej výnimočnosť a potvrdila sa aj správnosť jej rozhodnutia pri výmene trénera. Medzi dvoma kolami totiž slovenská pretekárka dostala od svojho tímu silnú podporu. „Brat mi opakoval: pokoj, len si ver. Každý člen v tíme mi veril. Aj doma mi všetci verili. Ukázala som, že som veľký bojovník,“ vravela po druhej jazde Vlhová. Mauro Pini postavil na druhé kolo takú trať, ktorá Vlhovej absolútne sedela, navyše bola dostatočne náročná na to, aby ostatné pretekárky na nej stratili. Vlhová predviedla výbornú druhú jazdu a v napätí čakala, ako dopadnú jej súperky. Keď aj Lena Dürrová došla do cieľa v červených číslach, nasledoval výbuch emócií, objatia, slzy šťastia.

„Myslím, že pre Slovensko som dokázala aj nemožné, vyhrala som olympijskú medailu. Dúfam, že si to užijete tak ako, si to užijeme aj my. Môžete oslavovať,“ odkázalo do kamier dievča z Liptova. Po slalome sa už Vlhová v ďalších disciplínach nepredstavila, pre menšie zranenie i mentálnu vyčerpanosť odcestovala domov, aby pozbierala sily na finiš Svetového pohára.

Shiffrinová bez medaily Štartovala vo všetkých šiestich disciplínach, domov sa však vracia bez medaily. Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová zažila olympiádu, ako nikdy predtým, takto si však svoj výkon v Pekingu nepredstavovala. Nedokončila preteky v obrovskom slalome, v slalome ani v kombinácii, v super-G bola deviata a v zjazde osemnásta. „Neviem, či v histórii olympiád vôbec niekto zlyhal tak veľmi a pritom mal toľko príležitostí,“ uviedla Shiffrinová pre NBC po alpskej kombinácii, teda poslednom pokuse získať individuálnu medailu.

Famóznej lyžiarke nevyšiel ani reparát v tímovej súťaži: v osemfinále proti Slovensku síce zdolala Rebeku Jančovú, potom však v ďalších kolách podľahla Talianke Marte Bassinovej, Nemke Lene Dürrovej i Nórke Thee Louise Stjernesundovej. Američania napokon skončili štvrtí. Po prehratom malom finále s Nórmi však Shiffrinová nebola sklamaná. „Mala som na tejto olympiáde veľa momentov sklamania, ale tento medzi ne nepatrí. Bol to najlepší spôsob, ako ukončiť tieto hry, lyžovať s takými silnými tímovými kolegami,“ uviedla.

Hokejistom vládol 17-ročný mladík zo Slovenska Do prvého zápasu vykorčuľoval vo štvrtom útoku a určite sa mu ani nesnívalo, že by ho po poslednom súboji mohli vyhlásiť za najužitočnejšieho hráča. Juraj Slafkovský ovládol individuálne štatistiky olympijského hokejového turnaja. So siedmimi gólmi sa stal najlepším strelcom aj najproduktívnejším hráčom a potiahol slovenský tím k senzačnému bronzu. Slafkovský, ktorého považujú za jeden z najväčších hokejových talentov súčasnosti, pritom neprišiel do Pekingu s povesťou kanoniera. V reprezentácii (seniorskej i juniorskej) si v minulej i aktuálnej sezóne dokázal vypracovať šance, ale v zakončení často neuspel. Aj vo fínskej lige, kde hrá za Turku, strelil v tejto sezóne iba gól. Fanúšikov, ale aj novinárov v Pekingu, si získal nielen hokejovým umením, ale aj spontánnymi odpoveďami po zápasoch. V tomto trende vytrval až do konca.

Juraj Slafkovský. (Autor: TASR - Jaroslav Novák)

"Som veľmi hrdý, že sme získali historické bronzové medaily. Klobúk dole pred celým tímom. Za predvedené výkony sme si to zaslúžili. Môj prvý gól bol taký, padol ako sa vraví z bufetu. Keď máte šťastie, dáte gól odvšadiaľ," vysvetľoval po zápase o bronz do televíznej kamery Slafkovský, ktorý tečovanou strelou pod hornú žrď prekvapil švédskeho brankára. Verí, že úspech, by mohol znovu naštartovať slovenský hokej. "Je to o tom, aby čo najviac detí hralo hokej a mali sme širokú základňu. Každý, kto nás sledoval, by si mal kúpiť korčule a utekať na ľad," dodal tínedžer.

Dopingový škandál Bola prvou ženou, ktorá na olympiáde skočila štvoritý skok. Pätnásťročná Kamila Valijevová prišla do Pekingu ako najväčšia favoritka súťaže krasokorčuliarok. Mnoho odborníkov ju považuje napriek mladému veku za najlepšiu pretekárku všetkých čias. Pekinské hry sa však pre mladú Rusku stali nočnou morou. Vysvitlo, že ešte v decembri na majstrovstvách Ruska mala pozitívny dopingový nález. Po tímovej súťaži, v ktorej Rusi vyhrali aj zásluhou Valijevovej, sa preto nekonal ani medailový ceremoniál.

Hoci Valijevová mohla súťažiť v individuálnych pretekoch, neuniesla ťarchu škandálu a skončila na štvrtom mieste. Súťaž žien vyhrala Anna Ščerbakovová. Avšak nikto sa jej nevenoval, lebo utešovali Valijevovú a striebornú Alexandru Trusovovú. Tá predviedla vo voľnej jazde päť štvoritých skokov, no ani to jej nestačilo na víťazstvo a po súťaži sa psychicky zrútila.

Testy, testy, testy Čína pristupuje k novým nákazám Covidu-19 veľmi striktne, preto boli pred olympiádou namieste obavy, ako veľmi poznačí priebeh hier koronavírus. Od 23. januára po posledný deň hier testovali pozitívne dovedna 436 osôb, z toho 265 na letisku a 171 už v olympijskej bubline. Hoci prípadov športovcov bolo oveľa menej, než sa očakávalo, je to slabá útecha pre tých, ktorí pre pozitívny test nemohli súťažiť. Poľská šortrekárka Natalia Maliszewska prišla o štart vo svojej najsilnejšej disciplíne. Sklamane vyhlásila, že na týchto hrách sa ľahšie súťaží po pozitívnom dopingovom náleze, ako po pozitívnom teste na koronavírus.

Americký krasokorčuliar Vincent Zhou síce nastúpil v tímovej súťaži, no potom mal pozitívny test a individuálne preteky pozeral len z izolačného hotela. Organizátori ho po skončení karantény pozvali aspoň na exhibíciu. Opačný prípad zažili Nemci Minerva Haseová a Nolan Seegert. Partner mal pozitívny test pred tímovou súťažou, no keďže súťaž športových dvojíc sa uskutočnila až v závere olympiády, izolácia sa mu dovtedy skončila. Po tréningovom výpadku mu však chýbali sily a nedokázal zdvihnúť partnerku.

Veľkým smoliarom bol maďarský krasokorčuliar Márk Magyar, ktorý s partnerkou Iouliou Chtchetininou mal súťažiť tiež v športových dvojiciach. Do Pekingu pricestovali deň pred súťažou, na letisku mu však vyšiel pozitívny test a tak Maďarsko ďalej čaká na olympijské zastúpenie v tejto kategórii po 66 rokoch.

Kolapsy Nadmorská výška a náročné podmienky na trati sa postarali o dramatické chvíle. V stíhacích pretekoch biatlonistiek ši Ingrid Tandrevoldová ešte kilometer pred cieľom šla po bronz. Dokonca mala solídny náskok. Lenže sily jej došli tak, že s obrovskými problémami prišla do cieľa na štrnástej priečke, kde ju rýchlo ratovali členovia nórskeho tímu. „Dostala do stavu, kedy vyčerpala sily a telo sa preplo len do automatického módu. Keď sa dostala do cieľa, nemala sily na nič,“ vysvetľovala bývalá biatlonistka Liv Grete Skjelbreidová. Tandrevoldová sa zotavila, no na ďalšie preteky nenastúpila. Nebol to však jediný kolaps.

Švajčiarka Irene Cadurischová odpadla v biatlonovej štafete na svojom úseku. Švédka Ebba Anderssonová v behu na lyžiach na 30 km voľne si tiež kilometer pred cieľom šla po bronz a skončila ôsma. Striebornú Američanku Jessie Digginsovú museli z cieľovej rovinky odniesť zdravotníci. „Posledných sedemnásť kilometrov som mala kŕče v nohách. Neviem ako som sa dostala do cieľa,“ vravela Digginsová. Jalonen doviedol Fínov na vrchol Fínsky hokej prežíva najúspešnejšie obdobie v histórii. V roku 2019 získali Fíni v Bratislave svoj tretí titul majstrov sveta (predtým v rokoch 2011 a 1995), v roku 2021 v Rige prehrali až vo finále proti Kanade a uplynulý víkend triumfovali v boji o zlato na olympijskom turnaji v Pekingu nad Rusmi 2:1. Všetky veľké úspechy fínskeho hokeja poslednej dekády majú spoločné meno hlavného trénera. Jukka Jalonen doviedol Suomi na vrchol aj na MS 2011 v Bratislave, na ZOH 2010 vo Vancouvri získal s tímom bronz a v roku 2016 oslavoval v domácom prostredí s tímom titul juniorského majstra sveta. Fíni mali na dosah olympijské zlato už v roku 1988 v Calgary. Vo finálovej skupine skončili bod za víťaznými Sovietmi, ktorých zdolali 2:1, ale o triumf ich pripravila prehra 2:5 s Československom. V Turíne 2006 prehrali Suomi vo finále so Švédmi 2:3. Zaujímavosťou je, že kým v Turíne bola pre nich 41. minúta zápasu osudná pre gól Nicklasa Lidströma, tentokrát v tej istej minúte rozhodol o fínskom zlate Hannes Björninen.

Bežcom vládne Rus Beh na lyžiach je doména nórskych reprezentantov. V Pekingu však v súťažiach mužov v dištančných pretekoch nezískali ani jedno zlato. Naopak, z troch zlatých medailí sa tešil Alexander Boľšunov. S obrovským minútovým náskokom vyhral skiatlon, pomohol k triumfu štafete a s prehľadom vyhral aj skrátený maratón (miesto 50 km sa bežalo 28,4 km). „Bol najsilnejší. Veľmi silný v stúpaniach, má výbornú techniku. Momentálne nie je lepší bežec ako on,“ hovoril bývalý nórsky tréner Fredrik Aukland. Boľšunov premenil na medailu všetky štarty. Striebro získal na 15 km klasicky a bronz v tímšprinte. Je perfekcionista a podľa trénera ho poháňa hlad po víťazstvách. Má len 25 rokov a z olympiád má už 9 medailí.

Snehová kráľovná Stala sa tvárou pekinských hier. Minimálne pre Číňanov, ktorí ju oslavovali ako národnú hrdinku. Eileen Gu je hviezdou akrobatického lyžovania. Súťaží až v troch disciplínach a vo všetkých brala medailu. V BigAir aj vďaka úplne novému triku získala zlato, rovnako zvíťazila aj na U-rampe. V slopestyle vybojovala striebornú medailu. „Mojim najväčším súperom som si sama. Chcem posúvať hranice,“ vraví Gu, ktorá chce Číňanov priviesť k lyžovaniu. Hoci reprezentuje Čínu, žije a trénuje v Spojených štátoch amerických, kde sa narodila.

Náraz do kameramana Fínsky akrobatický lyžiar Jon Sallinen mal nezvyčajný pád v súťaži na U-rampe. Pri predvádzaní triku vyletel mimo koryta a napálil to rovno do kameramana. Našťastie ani jeden z nich sa nezranil vážnejšie, hoci Sallinen si najprv myslel, že má zlomenú kľúčnu kosť. „Dopadol som práve na ňu a počul som aj prasknutie. Mal som šťastie, že som neskončil na hlave. Možno ten pád stlmil aj ten chudák kameraman, dúfam, že je v poriadku,“ vravel fínsky pretekár. Kameraman prežil karambol bez ujmy, no kamera, ktorú mu Sallinen lyžami vyrazil z rúk, je už asi nefunkčná.

Blúdiaci Nór Jarl Magnus Riiber patril k najväčším favoritom v severskej kombinácii. Nór je štvornásobným majstrom sveta, trojnásobným víťazom Svetového pohára a v tejto sezóne vyhral najviac pretekov Svetového pohára - deväť. Po prílete do Pekingu mal však pozitívny test na covid, a takmer dva týždne bol zavretý v izolácii. Napriek tomu v pretekoch na veľkom mostíku po skokanskej časti súťaže jasne viedol. Pred behom na 10 km mal náskok 44 sekúnd.

O ten však prišiel nevídanou chybou. Na konci prvého okruhu si zvolil zlú stopu a namiesto toho, aby bežal do ďalšieho okruhu, odbočil do cieľa. Kým si svoju chybu uvedomil a vrátil sa, stratil viac ako pol minúty. Napokon do cieľa dobehol ôsmy so stratou 40 sekúnd. Najúspešnejším bol Bö Nóri majú za sebou historickú olympiádu a najväčšiu zásluhu na tom majú biatlonisti. Kým na hrách v Soči a Pjongčangu získali dokopy tucet medailí, tentokrát ich v Pekingu nazbierali až štrnásť, z toho šesť zlatých. Žiaril najmä Johannes Thingnes Bö, ktorý ako jediný odchádzal z čínskej metropoly so štyrmi zlatými kovmi. K tomu pridal jeden bronz a jeho jediným nemedailovým výsledkom bolo piate miesto zo stíhacích pretekov. Iste, v predošlých troch sezónach ovládol Svetový pohár, ale v tomto ročníku rozhodne nedominuje. Skôr naopak. Iba jedno víťazstvo z Annecy a tri pódiové umiestnenia z individuálnych pretekov sú na jeho pomery málo. Formu však načasoval ideálne. Po jeho spanilej pekinskej jazde má z biatlonistov viac zlatých olympijských medailí len jeho krajan Ole Einar Björndalen.

Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö. (Autor: TASR/AP)

"Nedá sa predvídať, aké budú olympijské hry. Posledné roky boli po športovej stránke fantastické, ale to na olympiáde nehrá rolu. Som naozaj šťastný, že som tu predviedol svoj najlepší biatlon. Veľmi sa mi uľavilo," povedal Bö. V Pekingu mal aj potrebný kus šťastia. Napríklad, v štafete mužov strácali Nóri na vedúcich Rusov pred poslednou streľbou minútu. Je to strata, ktorú za bežných okolností už nedokážete zmazať. Rus Eduard Latypov však predviedol strelecký kolaps, musel ísť na dva trestné okruhy, čím doslova daroval severanom zlaté medaily.