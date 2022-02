Je to ako vtip. Neviem, či vôbec niekto už takto zlyhal, vravela sklamaná Shiffrinová

Sama však nevedela presne definovať, prečo sa jej na pekinskom snehu nedarilo.

„Mala som pocit, že v obrovskom slalome a slalome som tlačila príliš tvrdo, už predtým, ako by som sa dostala do svojho rytmu. Dnes som však bola oveľa uvoľnenejšia. Nechcela som sa brzdiť, ale nešla som ani na 110 percent a predsa to nevyšlo. Nemám na to vysvetlenie,“ uviedla.

Dodala, že je zvyknutá na tlak, navyše počas olympiády vôbec nevnímala, že by ten tlak bol neznesiteľný.

Shiffrinová sa postaví na štart ešte v sobotu v tímovej súťaži. „Áno, hoci možno tentoraz budem pre ten tím skôr prekážkou,“ vybuchla v smiech.