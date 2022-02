Kam to beží? Školácka chyba zrejme pripravila favorita o medailu

PEKING, BRATISLAVA. Kam to ide? Kam to ide? Zle odbočil, veď ide do cieľa. To je hrozná chyba, rozrušene vravel komentátor nórskej televízie NRK Torgeir Björn.

„Ak sa mu po tejto chybe podarí vyhrať, tak je to skutočne výnimočný športovec.“

Jarl Magnus Riiber bol veľkým favoritom súťaží v severskej kombinácii na ZOH v Pekingu. Nór je štvornásobným majstrom sveta, trojnásobným víťazom Svetového pohára a v tejto sezóne vyhral najviac pretekov Svetového pohára – 9.

Na prvých olympijských hrách mal veľkú šancu získať medailu. Lenže po prílete do Pekingu mal pozitívny test na covid, musel do karantény.