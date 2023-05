Rosandič čaká na verdikt disciplinárnej komisie, Tatar zatiaľ účasť nepotvrdil

RIGA. Slovenskí hokejisti by mali nastúpiť na svoj druhý zápas na MS v Rige v rovnakej zostave ako proti Česku, otáznik visí nad Mislavom Rosandičom.

Ten neznamená automaticky stopku na ďalší zápas, ale jeho zákrok v priebehu soboty prejednávala disciplinárka.

"Okolo dvanástej hodiny by sme mali mať jasno. Nevieme, aký pohľad na to má komisia, my máme pripravenú obhajobu. Dúfame, že večer nastúpi," povedal asistent trénera Peter Frühauf.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2023