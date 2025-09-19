VIDEO: Veľká chyba českého jazdca F2. Totálne rozbil svoj monopost

BAKU. Český pretekár formuly 2 Roman Staněk zažil nepríjemnú kvalifikáciu na Veľkú cenu Azebrjadžanu v Baku.
Staněk pri vchádzaní na trať vrazil do Johna Bennetta a spôsobil jednu z mnohých nehôd, ktoré sa vyskytli počas kvalifikácie. Český jazdec svoje auto úplne rozbil.
Kvalifikácia formuly 2 na mestskom okruhu v Azerbajdžane stála za to. Len niekoľko minút po štarte Amaury Cordeel nezvládol zákrutu, jeho auto skončilo mimo trate a vyvesila sa prvá červená vlajka.
Ešte horšie dopadol Victor Martins, ktorého monokok sa po vynechaní zákruty vznietil. Sám ho však uhasil a po dlhej prestávke prišiel reštart na posledných päť minút.
VIDEO: Nehoda Romana Staněka
Roman Stanek bol v tom čase na deviatom mieste, ale v závere kvalifikácie spôsobil desivo vyzerajúcu nehodu.
Zatiaľ nie je jasné, či Staněk dostane nejaký trest smerom k pretekom. Dosiahol deviaty najrýchlejší čas.