VIDEO: Veľká chyba českého jazdca F2. Totálne rozbil svoj monopost

Český pretekár F2 Roman Staněk na monoposte tímu Invicta Racing.
Český pretekár F2 Roman Staněk na monoposte tímu Invicta Racing. (Autor: REUTERS)
Sportnet|19. sep 2025 o 15:29
Nehodu spôsobil pri vchádzaní na trať.

BAKU. Český pretekár formuly 2 Roman Staněk zažil nepríjemnú kvalifikáciu na Veľkú cenu Azebrjadžanu v Baku.

Staněk pri vchádzaní na trať vrazil do Johna Bennetta a spôsobil jednu z mnohých nehôd, ktoré sa vyskytli počas kvalifikácie. Český jazdec svoje auto úplne rozbil.

Kvalifikácia formuly 2 na mestskom okruhu v Azerbajdžane stála za to. Len niekoľko minút po štarte Amaury Cordeel nezvládol zákrutu, jeho auto skončilo mimo trate a vyvesila sa prvá červená vlajka.

Ešte horšie dopadol Victor Martins, ktorého monokok sa po vynechaní zákruty vznietil. Sám ho však uhasil a po dlhej prestávke prišiel reštart na posledných päť minút.

VIDEO: Nehoda Romana Staněka

Roman Stanek bol v tom čase na deviatom mieste, ale v závere kvalifikácie spôsobil desivo vyzerajúcu nehodu.

Zatiaľ nie je jasné, či Staněk dostane nejaký trest smerom k pretekom. Dosiahol deviaty najrýchlejší čas.

Motorizmus

dnes 15:29
