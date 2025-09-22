Rosina je opäť šampión. S českým kolegom získali titul v prestížnej sérii

TASR
Prvenstvo spečatili v pretekoch vo Valencii.

VALENCIA. Slovensko-česká automobilová posádka Štefan Rosina, Broněk Formánek získala titul v GT2 European Series.

Na španielskom okruhu Ricarda Tormu neďaleko Valencie získala napriek problémom s vozidlom potrebný počet bodov a už pred finálovými pretekmi v Barcelone sa tešila z celkového triumfu.

Česko-slovenský tandem nadviazal na vlaňajší titul šampiónov v sérii Lamborghini Super Trofeo Europe.

„Som nesmierne hrdý na úspech, ktorý sme spoločne dosiahli. Ďakujem celému tímu a Broňkovi.

Za tie dva roky, čo spolu jazdíme, sme dokončili úplne všetky preteky v ktorých sme štartovali. Z toho deväťdesiatpäť percent na pódiu! Je to skvelý výsledok práce celého tímu,“ uviedol prostredníctvom tlačovej správy Rosina.

