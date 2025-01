Kedysi snívali o klimatizácii a bezpečnostných pásoch. Dvaja šampióni na Dakare spoja sily

Toby Price aj Sam Sunderland dosiahli v rely súťažiach to najviac, čo sa dá. Každý má doma dve víťazné trofeje zo slávnej Rely Dakar. Obaja zvíťazili v kategórii motoriek.

Ani jeden z nich si však nevedel predstaviť, že by mali sledovať slávnu rely už len ako diváci. Bolo to pre nich zvláštne. Keďže boli obaja na tom rovnako o svojej situácii ale aj o vášni sa rozprávali. Rozhodli sa, že spoja sily a na Rely Dakar sa vrátia, ale už ako spolujazdci a členovia jednej posádky.

Svoje plány prvý raz oznámili v októbri.

„S radosťou oznamujem, že v roku 2025 budeme s Priceom pretekať na Dakare za volantom Toyoty! Ťažko tomu uveriť,“ ohlásil vtedy Sunderland.

„Spomínam si, keď sme po jednej ťažkej etape sedeli spolu v karavane a hovorili si, aké by bolo fantastické sedieť v aute so zapnutým bezpečnostným pásom a klimatizáciou. Bolo to až nepredstaviteľné. Ale s vekom už potrebujete viac pohodlia,“ žartoval Price.