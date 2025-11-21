Kariéra Schumachera môže nabrať nový smer. Opustil Alpine, pokračovať by mal v zámorí

Mick Schumacher.
Mick Schumacher. (Autor: TASR/AP)
TASR|21. nov 2025 o 10:53
ShareTweet0

Otvorene povedal, že si vie predstaviť dlhodobú športovú budúcnosť v Amerike.

BERLÍN. Nemecký automobilový pretekár Mick Schumacher ukončil pôsobenie v tíme vytrvalostných pretekov Alpine.

Táto správa podporuje medializované informácie o jeho budúcoročnom štarte v zámorskej IndyCar.

Schumacher nedávno absolvoval v Indianapolise svoje prvé kolá v monoposte tímu Rahal Letterman Lanigan a následne otvorene povedal, že si vie predstaviť dlhodobú športovú budúcnosť v Amerike.

„Som veľmi vďačný za posledné dva roky. Naučil som sa toho veľa na trati aj mimo nej a som vďačný každému, kto bol toho súčasťou. Tešte sa na rok 2026,“ napísal 26-ročný Schumacher na Instagrame.

Motorizmus

Mick Schumacher.
Mick Schumacher.
Kariéra Schumachera môže nabrať nový smer. Opustil Alpine, pokračovať by mal v zámorí
dnes 10:53
Nachádzate sa tu:
Domov»Ďalšie športy»Motorizmus»Kariéra Schumachera môže nabrať nový smer. Opustil Alpine, pokračovať by mal v zámorí