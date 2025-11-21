Kariéra Schumachera môže nabrať nový smer. Opustil Alpine, pokračovať by mal v zámorí

BERLÍN. Nemecký automobilový pretekár Mick Schumacher ukončil pôsobenie v tíme vytrvalostných pretekov Alpine.
Táto správa podporuje medializované informácie o jeho budúcoročnom štarte v zámorskej IndyCar.
Schumacher nedávno absolvoval v Indianapolise svoje prvé kolá v monoposte tímu Rahal Letterman Lanigan a následne otvorene povedal, že si vie predstaviť dlhodobú športovú budúcnosť v Amerike.
„Som veľmi vďačný za posledné dva roky. Naučil som sa toho veľa na trati aj mimo nej a som vďačný každému, kto bol toho súčasťou. Tešte sa na rok 2026,“ napísal 26-ročný Schumacher na Instagrame.