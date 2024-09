Vaculík spoznal konečné umiestnenie. Sezóna bola veľká sínusoida, zhodnotil

Speedway GP v Toruni

V záverečných pretekoch sezóny v poľskej Toruni nepostúpil do semifinále a umiestnil sa na 9. priečke.

"Je to sklamanie. Chcel som byť v semifinále a potom vo finále, no nepodarilo sa mi zvíťaziť ani v jednej jazde. Dnes bolo chladnejšie počasie, dráha bola tvrdá a po každej úprave bola iná.

Nechcem hľadať výhovorky, no s niečím takýmto sa len zriedkavo stretávame a o to ťažšie bolo hľadať správne nastavenie motorky," uviedol Vaculík pre STVR.

Do sezóny 2024 vstúpil v pozícii obhajcu 3. miesta, ktoré znamenalo historický úspech pre slovenského plochodrážnika.

Napokon tým vyrovnal svoje druhé najlepšie umiestnenie v MS z roku 2019. "Po zisku medaily sú očakávania vždy vysoké. Vlani som získal bronz, čím vzplanula športová vášeň, ktorá ženie každého športovca. Je to však šport, v ktorom raz zvíťazíte a inokedy nie.

Táto sezóna bola pre mňa veľká sínusoida. Boli tam dobré preteky, ale aj také, ktoré sa skončili veľmi zle.

Na to, čím všetkým sme si prešli ja a aj môj tím, to hodnotím ako úspech. Som rád, že som sa udržal v seriáli GP aj pre budúcu sezónu," konštatoval Vaculík, čím narážal na umiestnenie do 6. miesta, ktoré znamenalo istotu účasti v MS pre budúcu sezónu.