Mrzí ho to, čakal finále. Vaculíkovi nevyšli preteky v Prahe

MS Speedway GP - VC Česka

Po základnej časti mu patrila piata pozícia a bojoval tak o postup medzi finálovú štvorku. Triumf bral päťnásobný majster sveta a obhajca titulu Poliak Bartosz Zmarzlik, ktorý získal druhú výhru v sezóne a dostal sa do čela celkového poradia.

Tridsaťpäťročného pretekára mrzelo nevydarené semifinále, no po 11. mieste v Landshute a pätnástom vo Varšave dosiahol svoje maximum v tomto roku.

Do semifinále sme išli ohľadom nastavenia vabank, dráha stvrdla a spomalila. Zariskovali sme a nevyšlo to, štart bol katastrofálny,“ zhodnotil Vaculík vo vysielaní STVR.

„Dobre rozbehnutý začiatok, škoda jedného bodu, o ktorý som prišiel v základnej časti v súboji s Janom Kvěchom. Bola to moja chyba, a keby som ju nespravil, mal by som možno v semifinále možnosť vybrať si lepšiu dráhu.

„Keď športovec prehrá, je tam frustrácia, emócie nebudem skrývať, patria k tomu. A tie sú teraz negatívne. Veľmi ma to mrzí, pretože som čakal aspoň to finále. Oproti začiatku sezóny je to však posun a je tam rýchlosť.

Posúva sa to skôr dopredu ako dozadu, dúfam, že to bude pre mňa bod zlomu," dodal Vaculík a zároveň poďakoval slovenským fanúšikom, ktorí si našli cestu na pražský Markéta Stadium.

V sobotu 7. júna ho budú môcť vidieť bojovať o postup v Grand Prix kvalifikácii na domácej dráhe v Žarnovici.