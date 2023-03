Hamilton sa posťažoval na svoj tím, nepočúvali jeho rady ohľadom vývoja

LONDÝN. Sedemnásobný majster sveta v seriáli monopostov F1 Lewis Hamilton sa len pár dní po úvodných pretekoch sezóny 2023 v Bahrajne vyjadril kriticky na adresu svojho tímu Mercedes.

Tridsaťosemročného Brita vraj inžinieri nepočúvali, keď im na základe svojich bohatých skúseností radil, akým spôsobom by mali vyvíjať nový monopost. Podľa rekordéra F1 v počte víťazstiev sa to na trati ukázalo.

"Povedal som im určité veci, ale oni ma nepočúvali. V živote som jazdil v toľkých monopostoch. Viem, čo je a čo nie je potrebné. Myslím si, že by mali prijať zodpovednosť, priznať si chybu a povedať: 'Vieš čo? Nepočúvali sme ťa. Nie je to dobré a musíme na tom pracovať'," prezradil Hamilton, ktorý na minulotýždňovej Veľkej cene Bahrajnu skončil piaty so stratou 51 sekúnd na víťazného Holanďana Maxa Verstappena na Red Bulle.