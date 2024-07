Norris rozobral kolíziu s Verstappenom. Bolo tam veľa adrenalínu a emócií, hovorí

Úradujúci šampión seriálu bránil na prvej pozícii útoky svojho vyzývateľa v súboji o titul. Verstappenove zadné koleso sa dostalo do kontaktu s Norrisovim monopostom, čo viedlo k odstúpeniu Brita z pretekov.

Pred domácou VC Veľkej Británie sa však Norris podľa vlastných slov rozprával s Verstappenom a už nepožaduje ospravedlnenie.

"Niektoré veci, ktoré som povedal po pretekoch boli z frustrácie. Bolo tam veľa adrenalínu, emócií.

Nemusí sa mi ospravedlňovať, už to od neho neočakávam. Boli to dobré preteky, občas na hrane, ale porozprávali sme sa o tom a sme radi, že môžeme ísť opäť pretekať.

Bol to malý kontakt, ale so strašnými následkami pre nás oboch. Sú veci, ktoré musím robiť inak, ale on sa príliš meniť nebude," uviedol 24-ročný Brit.