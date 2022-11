Bottas pre Sportnet: Do súboja s Hamiltonom som dal všetko, nemám výčitky

Bottas ešte v ten deň, ktorý bol jeho posledným pracovným pred dovolenkou, odletel do rodnej krajiny, no predtým odpovedal na otázky Sportnetu.

Po mediálnych povinnostiach si našiel čas aj na desiatky fanúšikov, ktorí ho napriek chladnému počasiu približne hodinu čakali vonku. Napokon takmer všetci odišli domov so spoločnou fotografiou či podpisom.

Ako hodnotíte svoju prvú sezónu v tíme Alfa Romeo a ako ste prijali fakt, že na rozdiel od päťročného pôsobenia v Mercedese nebudete bojovať o víťazstvá a pódiá, ale "len" o body?

Bral som to ako projekt a novú výzvu dostať sa vyššie v štartovom poli. Moje ciele sa zmenili a spokojný som aj s inými vecami, ako sú víťazstvá.

Je to však niečo, na čom pracujeme a naša motivácia je byť stále lepší a lepší. A možno sa mi raz podarí zvíťaziť aj s tímom Alfa Romeo, bol by to sen.