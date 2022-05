Nový okruh v Miami? Verstappen predpovedá bláznivé preteky

"Myslím si, že tento víkend bude poriadne bláznivý! Teším sa na preteky v Miami, trať som si prešiel na simulátore. Pripravovali sme sa na to, ako sa len dalo, bez toho, aby sme si reálne vyskúšali trať," cituje ho racingnews365.com .

Tento rok sa piloti spolu so svojimi tímami ešte do USA vrátia v októbri, keď je na programe už tradičná Veľká cena v Austine.

"Milujem preteky v Austine, takže je zábavné, že tento rok môžeme ísť pretekať aj do iného amerického štátu. F1 ide v USA do popredia, propagácia je skvelá, je to vzrušujúce," doplnil Verstappen



Podobný názor má aj Verstappenov tímový kolega Pérez, ktorý sa takisto na Veľkú cenu Miami teší a dúfa, že na podujatí uvidí aj svojich fanúšikov z Mexika.