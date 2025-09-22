Čakal desať rokov. Francúz Febvre získal druhý titul majstra sveta v motokrose

Romain Febvre sa stal majstrom sveta v motokrose
(Autor: X/Kawasaki Racing EU)
Titul je zároveň prvým po 27 rokoch pre Kawasaki.

DARWIN. Francúzsky motocyklista Romain Febvre sa stal majstrom sveta v motokrose. Na VC Austrálie seriálu majstrovstiev sveta FIM MXGP obsadil 33-ročný jazdec štvrté miesto a ustrážil si tak druhý titul v kariére, ktorý získal po 10 rokoch.

Vicemajstrom je Belgičan Lucas Coenen na KTM, ten aj vyhral podujatie v Austrálii, kam sa súťaž vrátila po 24 rokoch.

Druhé preteky v Darwine sa nekonali pre búrku.

„Prebúdzajú sa vo mne silné emócie. Pamätám si ťažké časy, zranenia a všetko, čím som si prešiel. Trvalo mi 10 rokov, kým som sa opäť stal majstrom sveta a cítim, že som dosiahol niečo veľmi dôležité.

Cítim sa ako na vrchole sveta. Ďakujem všetkým sponzorom, tímu a mojej rodine. Všetka obeta sa dnes vyplatila. Teraz je čas si tento moment užiť,“ citovala Fabvreho oficiálna stránka súťaže.

