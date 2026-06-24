Ducati stráca svojho historicky najúspešnejšieho jazdca. Dvojnásobný majster sveta mieri do konkurencie

Taliansky jazdec Francesco Bagnaia z tímu Ducati Lenovo Team
Taliansky jazdec Francesco Bagnaia z tímu Ducati Lenovo Team (Autor: TASR/AP)
ČTK|24. jún 2026 o 13:26
ShareTweet0

Bagnaia ukončil 15-ročné čakanie Ducati na titul, teraz ho vo fabrikovom tíme nahradí Španiel Acosta z KTM.

Dvojnásobný majster sveta MotoGP Francesco Bagnaia z Talianska po sezóne skončí vo fabrikovom tíme Ducati.

Talianska stajňa oznámila očakávaný odchod svojho historicky najúspešnejšieho jazdca v dnešnom vyhlásení.

Dvadsaťdeväťročný Bagnaia je posledných 18 mesiacov v Ducati v tieni Marca Márqueza, ktorý do tímu prišiel pred minulou sezónou.

Kým Španiel vo farbách talianskej stajne ožil a získal vlani siedmy titul v najsilnejšej triede, Bagnaia po úspešných rokoch skončil až piaty.

Podľa serveru motorsport.com zamieri Bagnaia do konkurenčnej Aprilie a v Ducati ho nahradí Španiel Pedro Acosta z KTM.

Prvýkrát od roku 2010 a pôsobenia Caseyho Stonera a Nickyho Haydena tak nebude mať Ducati talianskeho jazdca.

Do kráľovskej kategórie prešiel Bagnaia po tom, ako sa v roku 2018 stal majstrom sveta Moto2.

Doteraz jazdil iba na ducati, z toho posledných šesť sezón v továrenskom tíme. V roku 2022 ukončil 15-ročné čakanie Ducati na titul, ktorý rok potom obhájil.

Na konte má 31 vyhraných Veľkých cien, čo je najviac v histórii značky.

V tejto sezóne je priebežne siedmy, cez víkend v Grand Prix Česka v Brne vyhral šprint a skončil tretí v hlavnom závode.

Motorizmus

Taliansky jazdec Francesco Bagnaia z tímu Ducati Lenovo Team
Taliansky jazdec Francesco Bagnaia z tímu Ducati Lenovo Team
Ducati stráca svojho historicky najúspešnejšieho jazdca. Dvojnásobný majster sveta mieri do konkurencie
dnes 13:26
Nachádzate sa tu:
Domov»Ďalšie športy»Motorizmus»Ducati stráca svojho historicky najúspešnejšieho jazdca. Dvojnásobný majster sveta mieri do konkurencie