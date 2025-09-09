VIDEO: Po výbuchu v prvom polčase nastúpilo iné Slovensko. Otočka mu zaistila tri body

Kvalifikácia ME vo futbale U21 2027 - skupina D
Moldavsko - Slovensko 2:3 (1:0)
Góly: 38., 90+1. Costin (druhý z 11 m) - 53. Sauer, 65. Jakubko, 84. Blaško
Rozhodovali: Muller - Morim, Da Silva (všetci Lux.)
ŽK: Pascaluta, Andreiciu - Marcelli, Blaško.
Moldavsko: Dumenco - Forov, Dijnari, Gospodinov, Andreiciu - Radu (68. Botan), Pascaluta (68. David), Luchita - Bitca (62. Cozma), Rotaru (83. Turcan), Lupan (83. Lupascu)
Slovensko: Hrdina - Hranica, Jakubko, Mielke, Riznič - Sovič (46. Murgaš), Chyla (46. Blaško), Sauer - Masaryk (46. Fiala), Griger (65. Prokop), Marcelli (85. Danihel)
NISPORENI. Futbalisti Slovenska do 21 rokov zvíťazili aj v druhom zápase kvalifikácie ME 2027.
Na štadióne v meste Nisporeni zdolali domáce Moldavsko 3:2. O góly Slovenska sa postarali Mário Sauer a Jakub Jakubko.
Slovensko tak má po dvoch zápasoch na konte plný počet bodov. V úvodnom zápase zdolalo Andorru 3:0.
VIDEO: Mário Sauer a jeho gól
Najbližšie sa Slovensko predstaví v októbrovom reprezentačnom okne. Najskôr vycestuje do Írska, neskôr privíta doma práve Moldavsko.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Slováci pohrozili už po troch minútach hry. Marcelliho strelu z rohového kopu nebezpečne sťukol Riznič, ale jeho pokus šiel mimo brány.
Na druhej strane namieril z veľkej vzdialenosti nad Hrdinovu bránu Bitca. Domáci hráči boli napriek pozícii outsidera nepríjemní a dostávali sa do šancí.
Na začiatku 30. minúty sa Lupanovi podarilo rozvlniť sieť po Hrdinovej dorážke, ale strieľal z ofsajdu a gól neplatil.
O pár minút nato spadol v pokutovom území Marcelli, namiesto penalty však obdržal žltú kartu.
Vlažnú hru Slovákov predsa len domáci potrestali ešte v prvom polčase, keď si na Bitcov center z priameho kopu nabehol Costin a poslal Moldavcov do vedenia 1:0.
II. polčas:
Na začiatku druhého polčasu zareagoval Kentoš trojnásobným striedaním. Odpoveď Slovenska prišla už v 53. minúte, keď Riznič na ľavej strane vysunul Marcelliho a ten našiel v pokutovom území osamoteného Sauera – 1:1.
Krátko nato sa ocitli v príležitosti opäť „sokolíci“, ale v šestnástke si nerozumela až trojica hráčov a akcia bola zastavená po útočnom faule Hranicu.
Herné zlepšenie Slovákov prinieslo odmenu v podobe otočenia skóre. Sauerov center z rohového kopu doťukol do Dumencovej brány Jakubko a hostia prvýkrát v viedli.
O desať minút neskôr mohol pridať poistku Fiala, ale zoči-voči proti domácemu brankárovi neuspel.
Náskok Slovenska zvýšil šesť minút pred koncom riadneho hracieho času striedajúci Blaško.
V závere ešte zdramatizovala zápas penalta Moldavska, ktorú premenil už dvojgólový Costin, hostia si však víťazstvo už postrážili.