ONLINE: Moldavsko - Slovensko dnes, kvalifikácia ME vo futbale do 21 rokov 2027 LIVE (skupina D)

NISPORENI. Futbalisti Moldavska a Slovenska dnes hrali ďalší zápas kvalifikácie na ME hráčov do 21 rokov vo futbale 2027.
Stretnutie sa odohrá v moldavodskom meste Nisporeni. Slováci vstúpili do kvalifikácie víťazstvom nad Andorrou 3:0, Moldavci majú za sebou jednu výhru a jednu prehru.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Moldavsko - Slovensko dnes LIVE (kvalifikácia ME vo futbale hráčov do 21 rokov 2027, skupina D, utorok, výsledok, NAŽIVO)
Kvalifikácia na ME U21 2025/2026
09.09.2025 o 18:00
Moldavsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Prajem pekný večer pri sledovaní textového prenosu z kvalifikačného zápasu medzi U21 Moldavsko a U21 Slovensko..
Slovenská U21 začala svoju kvalifikačnú púť na Európsky šampionát domácim zápasom proti outsiderovi zo Andory. Slováci mali po celý čas viac z hry, ale strelecký sa trápili. Skóre dokázal otvoriť v 17. minúte z pokutového kopu Adam Gríger. Druhý a tretí gól však pridali až v samom závere, keď sa presadili Miroslav Sovič a Matej Riznič. Slovensko sa dnes predstaví proti Moldavsku. Domáce mužstvo má za sebou v kvalifikácii už dva zápasy a na svojom konte má 3 body. Moldavsko zdolalo na domácom trávniku Andoru jasne 3:0. Druhý zápas na domácej pôde však prehralo s favorizovaným Írskom tesne 1:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.