ONLINE: Moldavsko - Slovensko dnes, kvalifikácia ME vo futbale do 21 rokov 2027 LIVE (skupina D)

Moldavsko - Slovensko: ONLINE prenos zo zápasu kvalifikácie ME hráčov do 21 rokov 2027.
Moldavsko - Slovensko: ONLINE prenos zo zápasu kvalifikácie ME hráčov do 21 rokov 2027. (Autor: Sportnet)
Sportnet|9. sep 2025 o 15:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu skupiny D kvalifikácie na ME vo futbale do 21 rokov 2027: Moldavsko - Slovensko

NISPORENI. Futbalisti Moldavska a Slovenska dnes hrali ďalší zápas kvalifikácie na ME hráčov do 21 rokov vo futbale 2027.

Stretnutie sa odohrá v moldavodskom meste Nisporeni. Slováci vstúpili do kvalifikácie víťazstvom nad Andorrou 3:0, Moldavci majú za sebou jednu výhru a jednu prehru.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Moldavsko - Slovensko dnes LIVE (kvalifikácia ME vo futbale hráčov do 21 rokov 2027, skupina D, utorok, výsledok, NAŽIVO)

Kvalifikácia na ME U21  2025/2026
09.09.2025 o 18:00
Moldavsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Prajem pekný večer pri sledovaní textového prenosu z kvalifikačného zápasu medzi U21 Moldavsko a U21 Slovensko..

Slovenská U21 začala svoju kvalifikačnú púť na Európsky šampionát domácim zápasom proti outsiderovi zo Andory. Slováci mali po celý čas viac z hry, ale strelecký sa trápili. Skóre dokázal otvoriť v 17. minúte z pokutového kopu Adam Gríger. Druhý a tretí gól však pridali až v samom závere, keď sa presadili Miroslav Sovič a Matej Riznič. Slovensko sa dnes predstaví proti Moldavsku. Domáce mužstvo má za sebou v kvalifikácii už dva zápasy a na svojom konte má 3 body. Moldavsko zdolalo na domácom trávniku Andoru jasne 3:0. Druhý zápas na domácej pôde však prehralo s favorizovaným Írskom tesne 1:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka skupiny D

Reprezentácie

Toni Kroos po poslednom zápase v drese nemeckej reprezentácie.
Toni Kroos po poslednom zápase v drese nemeckej reprezentácie.
Kroos skritizoval ambície Nemecka. Nemá na to byť majstrom sveta, povedal
dnes 16:02
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»ONLINE: Moldavsko - Slovensko dnes, kvalifikácia ME vo futbale do 21 rokov 2027 LIVE (skupina D)