Chybu okolo oznámenia zápasu Pešty berie na seba. Novotný: Mrzí ma to

PRAHA. Titulový súboj poloťažkej divízie medzi Viktorom Peštom a Stephanom Puetzom, ktorý nedávno ohlásila organizácia, dostal posledný kúsok sladačky. Krátko po oznámení turnaja totiž vyšlo najavo, že súboj ešte nebol schválený zo strany šampióna vo váhe do 93 kilogramov. Pešta v príspevku na Instagrame prekvapene reagoval na plagát, kde sa objavila oficiálne oznámená titulová odveta s Puetzom.

„Pozerám, že mám naplánovanú odvetu? Pre mňa to bolo prekvapenie, ale keď je to na internete, tak asi to musí byť pravda,“ reagoval vtedy veterán svetoznámej ligy UFC.

Kontroverzná situácia nabrala krátko na to ešte väčších rozmerov. Vo vysielaní na svojom kanále na Instagrame sa Pešta ešte raz vyjadril k afére. Bojovník, ktorému patrí vo svetovom merítku podľa portálu FightMatrix 46. miesto si posťažoval, že vedenie organizácie s ním dohodu o odvete s Puetzom nemalo uzatvorenú.

Berie to na seba Celý problém najnovšie ešte raz a naposledy vysvetlil promotér Oktagonu Ondřej Novotný. V relácii MMA Letem Světem povedal, že chyba nastala odlišným vnímaním situácie z oboch strán. Nepochopenie, ktoré ohľadom obhajoby titulu Viktora Pešty nastalo, berie na seba. Očakávaná odveta podľa neho ešte nie je uzatvorenou kapitolou. „Myslím, že to ešte nie je definitívne. Zobral som to na seba. Stretol som sa s jeho manažérom, kde sme si to v priateľskom duchu vysvetlili. Pochopili sme, že sa mohli stať momenty, ktoré sme chápali odlišne a zhodli sme sa, že je to neštastné.