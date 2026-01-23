    VIDEO: Hrôzostrašné zábery. Bojovník po vážení omdlel a padol tvárou napred na zem

    Sportnet|23. jan 2026 o 19:57
    Zápasník bantamovej váhy skolaboval krátko po splnení váhového limitu.

    LAS VEGAS. Na oficiálnom vážení pred turnajom UFC 324 došlo k nepríjemnému incidentu.

    Americký zápasník bantamovej váhy Cameron Smotherman po splnení váhového limitu skolaboval priamo na pódiu.

    Smotherman úspešne splnil váhový limit bantamovej váhy pred plánovaným zápasom s Rickym Turciosom.

    Krátko po zostúpení z váhy však stratil rovnováhu, zakopol a spadol tvárou na pódium.

    VIDEO: Smotherman skolaboval na vážení

    Zdravotníci po kolapse Smothermana zasiahli okamžite. Dvadsaťosemročný bojovník sa síce na chvíľu posadil, no následne si opäť ľahol na podlahu a zostal tam niekoľko minút.

    Neskôr sa postavil, bol pri vedomí, no pódium opúšťal len s pomocou členov zdravotného tímu.

    Príčina kolapsu zatiaľ nie je známa, môže však ísť o následok drastického chudnutia.

    Organizácia UFC bezprostredne po incidente zápas zrušila. V tejto chvíli je prioritou zdravotný stav zápasníka, ktorého čakajú ďalšie lekárske vyšetrenia.

    MMA

