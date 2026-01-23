VIDEO: Hrôzostrašné zábery. Bojovník po vážení omdlel a padol tvárou napred na zem

LAS VEGAS. Na oficiálnom vážení pred turnajom UFC 324 došlo k nepríjemnému incidentu.
Americký zápasník bantamovej váhy Cameron Smotherman po splnení váhového limitu skolaboval priamo na pódiu.
Smotherman úspešne splnil váhový limit bantamovej váhy pred plánovaným zápasom s Rickym Turciosom.
Krátko po zostúpení z váhy však stratil rovnováhu, zakopol a spadol tvárou na pódium.
VIDEO: Smotherman skolaboval na vážení
Zdravotníci po kolapse Smothermana zasiahli okamžite. Dvadsaťosemročný bojovník sa síce na chvíľu posadil, no následne si opäť ľahol na podlahu a zostal tam niekoľko minút.
Neskôr sa postavil, bol pri vedomí, no pódium opúšťal len s pomocou členov zdravotného tímu.
Príčina kolapsu zatiaľ nie je známa, môže však ísť o následok drastického chudnutia.
Organizácia UFC bezprostredne po incidente zápas zrušila. V tejto chvíli je prioritou zdravotný stav zápasníka, ktorého čakajú ďalšie lekárske vyšetrenia.