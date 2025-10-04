VIDEO: UFC 320 sa blíži. Český samuraj zvládol váhu bez problémov

LAS VEGAS. V noci zo soboty na nedeľu sa v T-Mobile Arene uskutoční turnaj UFC 320.
Českí a slovenskí fanúšikovia netrpezlivo očakávajú súboj Jiřího Procházku, ktorý bude v klietke čeliť nebezpečnému Američanovi Khalilovi Rountreemu.
VIDEO: Váženie pred turnajom UFC 320
Bývalý šampión poloťažkej váhy absolvoval oficiálne váženie bez problémov.
Na váhe mal 205 libier (93 kilogramov), rovnako ako jeho súper. Duel je tak potvrdený ako jeden z hlavných ťahákov večera.
V hlavnom súboji turnaja pôjde o opasok poloťažkej váhy. Ruský šampión Magomed Ankalajev (205 lb) sa stretne s bývalým držiteľom titulu Alexom Pereirom (205 lb).
Obaja splnili limit a potvrdili, že ich očakávaná odveta môže prebehnúť bez komplikácií.
Výsledky oficiálneho váženia (v librách) pred UFC 320:
- Magomed Ankalajev (205) vs. Alex Pereira (205) – o titul poloťažkej váhy
- Merab Dvalishvili (135) vs. Cory Sandhagen (134,5) – o titul bantamovej váhy
- Jiří Procházka (205) vs. Khalil Rountree (205) – poloťažká váha
- Josh Emmett (145,5) vs. Arnold Allen (145) – perová váha
- Magomed Ankalaev (185,5) vs. Joe Pyfer (186) – stredná váha
- Brian Ortega (145,5) vs. Sodiq Yusuff (145,5) – perová váha
- Anthony Hernandez (185,5) vs. Eryk Anders (185,5) – stredná váha
- Farid Basharat (136) vs. Chris Gutierrez (136) – bantamová váha
- Manel Kape (125,5) vs. JooSang Song (125) – mušia váha
- Macy Chiasson (137,5)* vs. Yana Santos (136) – catchweight (nezvládnutý limit)
- Patcy Mix (136) vs. Jakub Wilkacz (136) – bantamová váha
- Dan Ige (145,5) vs. Nate Landwehr (145,5) – perová váha
- Ramin Zhamaldaev (170,5) vs. Waldo Vanderro (170,5) – velterová váha
- Vicharas Khadiev (125,5) vs. Brandon Royval (125) – mušia váha
* Macy Chiasson nesplnila limit bantamovej váhy, zápas sa uskutoční v dohodnutej hmotnosti.