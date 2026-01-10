    Deák po triumfe v ACA: Výhra je doma, hoci výkon mohol byť lepší

    Tomáš Deák.
    Tomáš Deák. (Zdroj: ACA)
    Sportnet|10. jan 2026 o 23:25
    ShareTweet0

    Slovenský bojovník si víťazstvo vychutnal, po zápase ho však prekvapila súperova reakcia.

    GROZNYJ. Tomáš Deák má za sebou úspešný návrat na do klietky v ruskej organizácii ACA.

    Na turnaji ACA 198 v Groznom zdolal po troch kolách Rasula Albaskhanova na body a po zápase sa k výkonu aj okolnostiam vyjadril prostredníctvom sociálnych sietí.

    Deák priznal, že duel od úvodu nebol ideálny. V prvom kole podľa vlastných slov pôsobil ospalo a chvíľu mu trvalo, kým sa dostal do tempa.

    „Zápas bol ťažký a ja v prvom kole zaspatý, ale našťastie som sa prebral a otočil to,“ napísal slovenský reprezentant.

    Kľúčový moment prišiel v druhom kole, keď sa Deák dokázal vrátiť k plánu pripravenému s trénermi.

    VIDEO: Deák sa vrátil na víťaznú vlnu. V Čečensku zvládol duel s Albaskhanovom
    Súvisiaci článok
    VIDEO: Deák sa vrátil na víťaznú vlnu. V Čečensku zvládol duel s Albaskhanovom

    Práve dodržiavanie taktiky považuje za rozhodujúci faktor, ktorý ho doviedol k bodovému víťazstvu. „V druhom kole som si už išiel presne náš gameplan a vyšlo to,“ doplnil.

    Po zápase sa poďakoval celému realizačnému tímu, trénerom aj klubom, v ktorých sa pripravuje.

    Facebook príspevok

    Osobitne vyzdvihol podporu najbližších, manželky a mamy, ktorých energiu vraj cítil priamo počas zápasu v klietke. „Výhra patrí im,“ odkázal.

    V príspevku sa Deák dotkol aj kontroverznej poznámky zo strany súpera. Albaskhanov mal po zápase naznačiť, že Deák bol počas súboja „natretý maslom“, čo mu údajne sťažovalo kontrolu na zemi.

    Slovenský bojovník tieto slová označil za úbohé a nepochopiteľné. „Neviem, ako by mi to v zápase pomohlo, keď som súpera kontroloval na zemi,“ reagoval.

    Napriek tomu si víťazstvo nenechal pokaziť. Hoci priznal, že jeho výkon mohol byť ešte lepší, dôležitý je pre neho návrat k výhram po predchádzajúcej prehre.

    Z Čečenska si tak odnáša nielen štvrtý triumf v ACA, ale aj potvrdenie, že stále dokáže konkurovať elitným súperom.

    MMA

    Tomáš Deák.
    Tomáš Deák.
    Deák po triumfe v ACA: Výhra je doma, hoci výkon mohol byť lepší
    so 23:25
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MMA»Deák po triumfe v ACA: Výhra je doma, hoci výkon mohol byť lepší