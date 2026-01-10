Deák po triumfe v ACA: Výhra je doma, hoci výkon mohol byť lepší

GROZNYJ. Tomáš Deák má za sebou úspešný návrat na do klietky v ruskej organizácii ACA.
Na turnaji ACA 198 v Groznom zdolal po troch kolách Rasula Albaskhanova na body a po zápase sa k výkonu aj okolnostiam vyjadril prostredníctvom sociálnych sietí.
Deák priznal, že duel od úvodu nebol ideálny. V prvom kole podľa vlastných slov pôsobil ospalo a chvíľu mu trvalo, kým sa dostal do tempa.
„Zápas bol ťažký a ja v prvom kole zaspatý, ale našťastie som sa prebral a otočil to,“ napísal slovenský reprezentant.
Kľúčový moment prišiel v druhom kole, keď sa Deák dokázal vrátiť k plánu pripravenému s trénermi.
Práve dodržiavanie taktiky považuje za rozhodujúci faktor, ktorý ho doviedol k bodovému víťazstvu. „V druhom kole som si už išiel presne náš gameplan a vyšlo to,“ doplnil.
Po zápase sa poďakoval celému realizačnému tímu, trénerom aj klubom, v ktorých sa pripravuje.
Osobitne vyzdvihol podporu najbližších, manželky a mamy, ktorých energiu vraj cítil priamo počas zápasu v klietke. „Výhra patrí im,“ odkázal.
V príspevku sa Deák dotkol aj kontroverznej poznámky zo strany súpera. Albaskhanov mal po zápase naznačiť, že Deák bol počas súboja „natretý maslom“, čo mu údajne sťažovalo kontrolu na zemi.
Slovenský bojovník tieto slová označil za úbohé a nepochopiteľné. „Neviem, ako by mi to v zápase pomohlo, keď som súpera kontroloval na zemi,“ reagoval.
Napriek tomu si víťazstvo nenechal pokaziť. Hoci priznal, že jeho výkon mohol byť ešte lepší, dôležitý je pre neho návrat k výhram po predchádzajúcej prehre.
Z Čečenska si tak odnáša nielen štvrtý triumf v ACA, ale aj potvrdenie, že stále dokáže konkurovať elitným súperom.