VIDEO: Váženie zvládla bez problémov. Češka sa po dlhej pauze predstaví v UFC

LAS VEGAS. Česká bojovníčka Tereza Bledá má za sebou úspešne zvládnuté váženie pred návratom do klietky UFC.
Na oficiálnom vážení v UFC Apex splnila limit mušej váhy bez komplikácií, keď navážila 126 libier, teda hornú hranicu povolenú pravidlami.
Rovnaké číslo ukázala váha aj jej súperke Jamey-Lyn Horthovej, čím sa potvrdilo, že nič nestojí v ceste ich vzájomnému duelu.
VIDEO: Tereza Bledá na vážení
Bledá sa predstaví v treťom zápase v najprestížnejšej MMA organizácii sveta. Po dvoch vystúpeniach má vyrovnanú bilanciu 1–1 a súboj s Kanaďankou bude dôležitým krokom v jej ďalšom smerovaní medzi elitou.
Turnaj sa uskutoční v Las Vegas a duel oboch bojovníčok otvorí celý galavečer.
Zápas je naplánovaný na nedeľu približne o 1:00 h stredoeurópskeho času. Pre Bledú pôjde o návrat po dlhej pauze, ktorá trvala viac než dva roky.
Dôvodom boli najmä zdravotné problémy, ktoré jej nedovolili nastupovať do zápasov v pravidelnom tempe.