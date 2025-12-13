    VIDEO: Váženie zvládla bez problémov. Češka sa po dlhej pauze predstaví v UFC

    Bledá na predzápasovom vážení.
    Bledá na predzápasovom vážení. (Zdroj: Youtube/UFC)
    Po zdravotných problémoch ju čaká ďalší zápas v prestížnej UFC.

    LAS VEGAS. Česká bojovníčka Tereza Bledá má za sebou úspešne zvládnuté váženie pred návratom do klietky UFC.

    Na oficiálnom vážení v UFC Apex splnila limit mušej váhy bez komplikácií, keď navážila 126 libier, teda hornú hranicu povolenú pravidlami.

    Rovnaké číslo ukázala váha aj jej súperke Jamey-Lyn Horthovej, čím sa potvrdilo, že nič nestojí v ceste ich vzájomnému duelu.

    VIDEO: Tereza Bledá na vážení

    Bledá sa predstaví v treťom zápase v najprestížnejšej MMA organizácii sveta. Po dvoch vystúpeniach má vyrovnanú bilanciu 1–1 a súboj s Kanaďankou bude dôležitým krokom v jej ďalšom smerovaní medzi elitou.

    Turnaj sa uskutoční v Las Vegas a duel oboch bojovníčok otvorí celý galavečer.

    Zápas je naplánovaný na nedeľu približne o 1:00 h stredoeurópskeho času. Pre Bledú pôjde o návrat po dlhej pauze, ktorá trvala viac než dva roky.

    Dôvodom boli najmä zdravotné problémy, ktoré jej nedovolili nastupovať do zápasov v pravidelnom tempe.

    MMA

