Kincl reaguje na Pukača: Ak to myslíš vážne, zdvihni telefón a ozvi sa Oktagonu

Zároveň zdôraznil, že si počas kariéry nikdy nedohadoval zápasy cez sociálne siete. „Vždy som to riešil s vedením Oktagonu. Takže Robo, ak to myslíš vážne, zavolaj Oktagonu, povedz, že chceš zápas v 84-ke, nech sa mi ozvú. Takto to robia dospelí ľudia.“

„Už si ani nepamätám, ako to presne bolo. Ale viem, že odvtedy som nikde nepovedal, že moja budúcnosť bude vo váhe do 77 kg.

Na tieto slová okamžite zareagoval aj Pukač: „Stačí povedať áno a je to hotovo. On tvrdí, že nejde nikam z 84-ky a že keď to povedal, bolo to o druhej ráno. A čo si bol námesačný?“ uviedol na sociálnej sieti.

Či sa zápas dvoch aktuálnych rivalov nakoniec uskutoční, zostáva naďalej otvorené. Obaja bojovníci majú o svojich ďalších krokoch odlišnú predstavu a konečné slovo bude mať vedenie organizácie Oktagon MMA.