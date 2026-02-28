    Talentovaný Slovák mieri do Hamburgu. V klietke ho preverí nevyspytateľný Ír

    Tomáš Cigánik.
    Tomáš Cigánik. (Zdroj: Fabriq MMA)
    28. feb 2026 o 23:45
    Zápas zobral ako náhradník za zraneného Nemca.

    HAMBURG. Organizácia OKTAGON rozšírila kartu turnaja OKTAGON 85 o zaujímavý súboj v ľahkej váhe.

    Slovák Tomáš Cigánik sa v Barclays Arene stretne s Írom Denisom Frimpongom. Obaja pritom vstupujú do zápasu so zhodnou bilanciou 7–3 a podobným štýlom.

    Frimpong si vybudoval povesť neúnavného bojovníka, ktorý dokáže výrazne zvyšovať tempo v priebehu zápasu.

    Finalista projektu OKTAGON Výzva Anglicko vs. Írsko v poslednom období ukázal výrazný progres a viacerých súperov ukončil pred limitom.

    Cigánik naposledy absolvoval tesný duel s nemeckým bojovníkom Dyrschkom, po ktorom si napravil chuť rýchlou výhrou nad Adorfom už v prvom kole.

    Slovenský zápasník sa opiera o komplexný prejav a už štyri víťazstvá zaznamenal na submisiu.

    Galavečer OKTAGON 85 sa uskutoční budúcu sobotu, 7. marca 2026. Slovensko budú na turnaji zastupovať Cigánik a Smolková, Česko Bartl a Kohout.

