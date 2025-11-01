    Výsledky turnaja OKTAGON 79: Surdu knokautoval Kalašnika, titul však ostáva voľný

    Kalašnik a Surdu pri vyhlásení výsledku.
    Kalašnik a Surdu pri vyhlásení výsledku. (Zdroj: Instagram/oktagonmma)
    2. nov 2025 o 00:25
    Andrej Kalašnik neuspel pred domácim publikom.

    BRNO. Hlavný zápas turnaja OKTAGON 79 medzi Andrejom Kalašnikom a Ionom Surduom mal korunovať nového šampióna velterovej váhy, napokon však opasok ostal neobsadený.

    Surdu porazil Kalašnika technickým ukončením v 1. kole, no keďže nesplnil hmotnostný limit pri vážení, bojoval bez nároku získať titul. Opasok tak aj naďalej zostáva voľný.

    Kalašnik, ktorý na vážení splnil limit a v prípade výhry mohol získať titul, od začiatku držal vysoké tempo a netradičnými kombináciami sa snažil súpera zaskočiť.

    Surdu však dokázal efektívne využiť svoju váhovú prevahu a presnosť v postoji. V závere prvého kola trafil sériu presných úderov, po ktorých rozhodca duel ukončil.

    VIDEO: Surdu vs. Kalašnik (ukončenie)

    Po dueli sa bývalý šampión ospravedlnil fanúšikom za to, že nesplnil váhový limit a uviedol, že je otvorený odvete s Kalašnikom.

    V Brne sa zároveň predstavilo množstvo domácich zápasníkov, medzi nimi aj Radek Roušal, ktorý opäť potvrdil obrovský talent.

    Coreyho Frya poslal na zem hneď štyrikrát a ukončil ho technickým KO už v 1. kole.

    Divákov nadchol aj výkon Tomáša Mudrocha, Vladimíra Lengála či Václava Štěpána.

    OKTAGON 79 - Výsledky:

    • Ion Surdu porazil Andreja Kalašnika — TKO, 4:27 1. kolo (titul ostáva voľný – Surdu nenavážil)
    • Vladimír Lengál porazil Ognjena Dimića — TKO, 4:52 2. kolo
    • Tomáš Mudroch porazil Jakuba Dohnala — TKO, 2:01 1. kolo
    • Radek Roušal porazil Coreyho Frya — TKO, 1:54 1. kolo
    • Pedro Oliveira porazil Daniela Ligockého — Na body (jednomyseľne)
    • Samuel Bark porazil Mateho Sanikidzeho — Submisia, 4:31 3. kolo
    • Nathan Haywood porazil Lukáša Chotěnovského — TKO, 2:58 1. kolo
    • Václav Štěpán porazil Karola Kutyłu — Submisia, 3:46 2. kolo
    • Liam Pitts porazil Stephana Guideu — Submisia, 2:29 1. kolo
    • Václav Klimša porazil Jessyho Joaquima — Submisia, 1:23 1. kolo
    • Harun Kurt porazil Šimona Bruknara — Na body (jednomyseľne)

