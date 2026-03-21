VIDEO: Šok v Londýne. Bývalý dvojnásobný šampión Oktagonu v UFC neuspel

Dlhoočakávaný moment sa stal skutočnosťou. Bývalý dominantný kráľ OKTAGONu, Losene Keita, si v sobotu večer odbil premiéru v najprestížnejšej klietke sveta.
V zaplnenej londýnskej O2 Arene však narazil na mimoriadne skúseného Nathaniela Wooda, ktorý mu po taktickej bitke pripravil tesnú prehru na body.
Keď Losene Keita pred rokom podpisoval zmluvu s UFC, fanúšikovia na česko-slovenskej scéne neskrývali nadšenie.
„Čierny panter“ v Oktagone pôsobil ako úkaz z inej galaxie, ničil súperov v dvoch váhových kategóriách a ovládol miliónovú pyramídu.
Sobotňajšia noc v Londýne mu však nastavila zrkadlo najvyššej svetovej úrovne.
Šachová partia v postoji
Zápas s domácim miláčikom Nathanielom Woodom sa od prvej sekundy niesol v znamení vysokej taktiky. Wood, ktorý má v UFC odkrútených už tucet zápasov, presne vedel, ako eliminovať Keitovu najväčšiu zbraň - výbušnosť.
V prvom kole Brit skvele využíval pohyb a nízkymi kopmi (leg-kickmi) nahlodával Keitovu stabilitu. Belgičan reprezentujúci Lamiro Fight Club pôsobil v úvode mierne stuhnuto, akoby naňho doľahla váha okamihu a svetlá veľkej scény.
Zlom nastal v druhom dejstve. Keita konečne našiel správnu vzdialenosť a začal Wooda triafať svojimi povestnými kombináciami.
Britský bojovník musel niekoľkokrát ustúpiť a dokonca inkasoval tvrdý zdvihák, ktorý ním viditeľne otriasol. V tejto fáze to bol ten Keita, ktorého poznáme z OKTAGONu - agresívny, presný a nebezpečný.
VIDEO: Sekvencia zo zápasu Keita - Wood
Tretie kolo malo byť korunováciou nového prospektu, no Wood ukázal, prečo v UFC prežil toľko ťažkých zápasov.
Skúsený Londýnčan v záverečnej päťminútovke zvýšil frekvenciu úderov a hoci Keita neustále tlačil, Wood bol v kontrách o niečo efektívnejší.
Keď zaznel záverečný gong, obaja bojovníci zdvihli ruky nad hlavu. Rozhodcovia však mali ťažkú úlohu. Verdikt split decision (29–28, 28–29, 29–28) v prospech Nathaniela Wooda vyvolal v hale búrku nadšenia, no pre Keitu znamenal trpkú príchuť debutu.
Okrem bývalého dvojnásobného šampióna OKTAGONu sa v klietke objavil aj Shem Rock, ďalší niekdajší bojovník česko-slovenskej organizácie. Ani ten si však výhru nepripísal a prehral svoj duel po bodovom verdikte rozhodcov.