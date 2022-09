Oktagon 35: Mastenica ako hrom! Roušal dokázal posadiť Bartla na zadok

3. kolo:

Pred posledným dejstvom to mohlo byť vyrovnané, a tak obaja bojovníci museli zasa poriadne zabrať. Roušal ale bol rýchlejším a presnejším bojovníkom, čo Radek vyšperkoval výborným úderom v strede kola, keď Bartla poslal do počítania a práve to rozhodlo o jeho výhre na body. Marek sa ešte vrátil do hry a dokázal dobojovať súboj so cťou.

Slová bojovníkov:

Roušal: Marek je kvalitný súper. Som rád, že je vypredaná aréna. Tento zápas venujem svojmu kamarátovi, ktorý zahynul po nehode na motorke. Iba som trénoval, žiadne párty, nič, iba tréning. Budem rád za veľa ďalších takýchto zápasov.

Bartl: Tvrdý zápas to bol. Čo som trafil, to bolelo aj mňa. Prekvapilo ma, že toho veľa ustál, lebo mám v tej nohe švih. Chcel sa so mnou biť celé tri kolá a za to som rád. Nebudem sa opúšťať ani ospravedlňovať, ideme ďalej.