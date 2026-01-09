Szabová mieri za titulom v novej váhe. V Ostrave ju preverí Brazílčanka

OSTRAVA. Organizácia OKTAGON oznámila ďalší titulový zápas pre februárový turnaj v Ostrave.
O titul v mušej váhe zabojuje slovenská bojovníčka Lucia Szabová, ktorú čaká premiéra v novej váhovej kategórii proti brazílskej súperke Leidiane Fernandes.
Szabová patrí medzi najvýraznejšie postavy ženského MMA v OKTAGONe. Do titulového duelu vstúpi s bilanciou 10-0 a s povesťou bojovníčky, ktorá dokáže zápasy rozhodovať pred limitom.
V doterajšej kariére zaznamenala osem ukončení a dlhodobo sa pohybuje v širšej svetovej špičke.
Po úspechoch v bantamovej váhe, kde získala titul, sa rozhodla pre presun do mušej divízie, kde chce okamžite útočiť na druhý šampiónsky opasok.
Zmena váhovej kategórie však znamená aj nové riziká. Szabová bude čeliť brazílskej bojovníčke Leidiane Fernandes, ktorá vstúpi do OKTAGONu ako úradujúca šampiónka jednej z brazílskych organizácii.
Fernandes získala titul len nedávno, keď svoj posledný zápas ukončila presným kopom na hlavu. Profesionálnu bilanciu má 7–2, pričom viaceré víťazstvá dosiahla knokautmi alebo submisiami.
Titulový zápas v mušej váhe bude súčasťou turnaja OKTAGON 84, ktorý sa uskutoční 14. februára v Ostrave.
Organizácia sa do mesta vracia po dvoch rokoch a galavečer ponúkne viacero titulových duelov. Pre Szabovú pôjde o jednu z najväčších skúšok kariéry a zároveň o možnosť zapísať sa do histórie organizácie.