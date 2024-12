Som jednotka a neporazí ma ani Paradeiser, srší Keita pred duelom sebavedomím

„Ak sa pozriete na OKTAGON, nikto nie je ako ja. Poraziť Ronyho a po druhýkrát sa stať dvojnásobným šampiónom, to by bol historický úspech. Už som ho zdolal a chcem to urobiť znovu. Znamená to pre mňa veľa. Nemám na výber, musím vyhrať,“ prezradil Losene svoju motiváciu v druhej epizóde relácie Na Dohled pred turnajom OKTAGON 65.

Belgický reprezentant je známy svojou bezprostrednosťou a svojej povesti preto nezostal nič dlžný. Na rovinu povedal, čo si myslí o svojom súperovi.