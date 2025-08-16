    Losene Keita opúšťa OKTAGON. Belgický šampión mieri do UFC

    Belgičan by sa mal v UFC predstaviť ešte tento rok.

    BRATISLAVA. Belgický talent Losene Keita po úspešných rokoch v OKTAGONe prestupuje do UFC, kde ho čaká najväčšia výzva kariéry.

    Keita počas pôsobenia v česko-slovenskej organizácii prepísal históriu. Stál sa držiteľom titulov v dvoch váhových kategóriách a jeho zápasy patrili medzi najatraktívnejšie, čo diváci videli.

    Pri odchode mu organizácia venovala dojímavé slová:

    „Losene Keita strávil celú svoju doterajšiu kariéru práve u nás v OKTAGONe a napísal tu neskutočný príbeh – stal sa šampiónom dvoch váhových divízií a zapísal sa nezmazateľne do histórie.

    Prajeme mu veľa šťastia v ďalšej kariére. Losene, dvere u nás máš vždy otvorené. Ďakujeme za všetko.“

    Pre Keitu je UFC logickým krokom. Vyslúžil si rešpekt na domácej scéne a teraz dostane šancu ukázať svoje kvality na svetovej úrovni.

    Fanúšikovia už teraz špekulujú, ako si poradí s hviezdami najprestížnejšej organizácie sveta.

