Losene Keita opúšťa OKTAGON. Belgický šampión mieri do UFC

BRATISLAVA. Belgický talent Losene Keita po úspešných rokoch v OKTAGONe prestupuje do UFC, kde ho čaká najväčšia výzva kariéry.
Keita počas pôsobenia v česko-slovenskej organizácii prepísal históriu. Stál sa držiteľom titulov v dvoch váhových kategóriách a jeho zápasy patrili medzi najatraktívnejšie, čo diváci videli.
Pri odchode mu organizácia venovala dojímavé slová:
„Losene Keita strávil celú svoju doterajšiu kariéru práve u nás v OKTAGONe a napísal tu neskutočný príbeh – stal sa šampiónom dvoch váhových divízií a zapísal sa nezmazateľne do histórie.
Prajeme mu veľa šťastia v ďalšej kariére. Losene, dvere u nás máš vždy otvorené. Ďakujeme za všetko.“
Pre Keitu je UFC logickým krokom. Vyslúžil si rešpekt na domácej scéne a teraz dostane šancu ukázať svoje kvality na svetovej úrovni.
Fanúšikovia už teraz špekulujú, ako si poradí s hviezdami najprestížnejšej organizácie sveta.