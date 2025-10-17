Slovák má pred sebou najväčší zápas kariéry. Vojčák a De Fries splnili váhový limit

TŘINEC. Organizácia KSW sa po dlhšom čase vracia do Česka a už v sobotu 18. októbra zaplní Werk Arénu v Třinci.
Galavečer KSW 111 prinesie atraktívnu kartu, ktorej vrcholom bude titulový zápas ťažkej váhy medzi Angličanom Philom De Friesom a Slovákom Štefanom Vojčákom.
Na oficiálnom vážení obaja hlavní aktéri splnili limit. Šampión De Fries navážil 119,5 kilogramu, vyzývateľ Vojčák 117,7 kilogramu.
Anglický veterán drží titul už od roku 2018 a doposiaľ ho obhájil neuveriteľných dvanásťkrát. Pre Vojčáka pôjde o životnú šancu stať sa prvým slovenským šampiónom KSW v ťažkej váhe.
Rovnako hladko prebehlo aj váženie pri ďalšom titulovom súboji večera. Poľskí bojovníci Rafal Haratyk a Bartosz Lesko navážili zhodne 93 kilogramov a nič tak nebráni ich súboju o titul v poloťažkej váhe.
Na programe sú však aj ďalšie známe mená. Český bojovník Leo Brichta bude čeliť Brazílčanovi Werllesonovi Martinsovi, pričom obaja navážili 66,3 kg.
Matúš Juráček sa zmestil do velterovej váhy s váhou 77,5 kg, jeho súper Mateusz Pawlik mal 77,6 kg.
V ženskom dueli splnili limity Laura Grzyb (57,8 kg) a Karolina Vaňková (57,9 kg). Do akcie pôjde aj český bojovník David Zoula, ktorý navážil 66,3 kg. Jeho súper Jan Mašek mal 66 kg.
Výsledky váženia pred KSW 111:
- Phil De Fries – 119,5 kg vs. Štefan Vojčák – 117,7 kg
- Rafal Haratyk – 93 kg vs. Bartosz Lesko – 93 kg
- Leo Brichta – 66,3 kg vs. Werlleson Martins – 66,3 kg
- Matúš Juráček – 77,5 kg vs. Mateusz Pawlik – 77,6 kg
- Laura Grzyb – 57,8 kg vs. Karolina Vaňková – 57,9 kg
- Adrian Dudek – 84 kg vs. Bartosz Kurek – 84,2 kg
- Szymon Karolczyk – 79,8 kg vs. Steven Krt – 79,5 kg
- Alfan Rocher-Labes – 61,6 kg vs. Tobiasz Le – 61,6 kg
- Denis Górniak – 118,9 kg vs. Kacper Paczóski – 120,6 kg
- David Zoula – 66,3 kg vs. Jan Mašek – 66 kg